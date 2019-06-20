Хакеры из Украины атаковали «Прямую линию» с Путиным

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным её ведущие сообщили, чо на колл-центр, котрый принимает вопрсоы граждан РФ, произошла мощная кибератака. Уже установлено, что она была проведена из-за рубежа, передаёт «Газета.Ru».

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в соцсетях, что атака была проведена с территории Украины.

«DDos-атака, которая положила приложение «Москва – Путину», была с территории Украины», – подчеркнула она, уточнив, что сейчас приложение продолжает работать в штатном режиме.

В свою очередь представители «Ростелекома» пояснили, что на сall-центр были совершены две атаки высокой мощности. Обе удалось отразить. Позже появились сообщения, что хакерские атаки на «Прямую линию» возобновились.

Напомним, 20 июня в 12:00 мск началась «Прямая линия» с главой РФ Владимиром Путиным, которая в настоящее время продлжается.