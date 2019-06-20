Иран сбил беспилотник-разведчик США

Американский разведывательный беспилотник Global Hawk был сбит на юге Ирана, сообщает корпус стражей исламской революции (КСИР).

Из деталей сообщается, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны после чего был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли сообщение, заявив, что американских беспилотников над воздушным пространством Ирана сегодня не было.

Ранее сообщалось об обострении ситуации между Вашингтоном и Тегераном из-за санкций, введенных США против ключевых областей экономики Ирана из-за якобы продолжения в стране разработки собственной ядерной программы. Также КСИР была объявлена США террористической организацией. В ответ на данный шаг Тегеран объявил террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты - «государством — спонсором терроризма».

После данного заявления США направили к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики, хотя при этом президент США Трамп продолжает утверждать, что хочет мира с Ираном.