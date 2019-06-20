Конституционный суд Украины вынес решение о досрочных выборах

Конституционный Суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады соответствующим Конституции. В решении суда сказано, что Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций.

«Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины», — заявили в Конституционном суде.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский объявил о намерении провести досрочные выборы в парламент и спустя день подписал соответствующий указ. Основанием для роспуска Верховной Рады стало отсутствие коалиции, однако из-за недостатков украинского законодательства было сложно зафиксировать этот факт и ряд депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой отменить указ президента.

Согласно разным социологическим опросам, самый высокий рейтинг у партии Зеленского «Слуга народа», от 47% до 51%. Его партия в пять раз опережает своего ближайшего преследователя, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой около 10% поддержки.