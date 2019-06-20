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Курс доллара обвалился к рублю до минимумов с августа-2018

Москва, 20.06.2019
  • Курс доллара обвалился к рублю до минимумов с августа-2018

Интерпресс/ТАСС

Курс доллара рухнул к рублю, отреагировав на решения и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике.

Напомним, накануне Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для её снижения на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Это подтолкнуло доллар к снижению на форексе, позже это проявилось и на внутреннем рынке РФ. Уром в четверг американская валюта обновила минимум с августа (63,51) прошлого года, упав до 63,32 руб. Сейчас курс доллара к рублю продолжает снижаться. Как свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 13:51 мск доллар торгуется по 63,29. Курс евро к рублю составляет 71,51.

Активно поддерживает рубль и дорожающая нефть – стоимость «чёрного золота» марки Brent повысилась почти на 3% –до 63,57 долл. за баррель.

При этом курс доллара перешёл к фронтальному падению. В частности, американская валюта серьёзно просела к иене (до 6-месячных минимумов) и евро. По состоянию на 13:45 мск курс евро к доллару рос до 1,1304 долл. за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1224 долл. за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 107,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) упал на 0,48%, до 96,65 пункта.

Напомним, эксперты ожидали ослабление доллара, но в своих прогнозах они были осторожны, отмечая, что если курс доллара к рублю и упадёт, но не так существенно.  Сейчас их тональность немного изменилась.

Так, аналитики Росбанка отметили, что комбинация сложившихся сейчас факторов, является уникальной для последних месяцев: крепкий рубль, который вообще не реагирует на колебания цен на «чёрное золото», вчерашнее решение американского регулятора, который дал чётко понять, что его политика будет и дальше смягчаться, отсутствие геополитического негатива.

«Всё это позволяет с оптимизмом смотреть на будущее рубля, который будет и дальше укрепляться», – подчеркнули в Росбанке.

Официальный курс доллара к рублю, который Центробанк установил на 21 июня – 63,3877 руб. (-59,17 коп.), евро – 71,5457 руб. (-9,20 коп.).

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