Курс доллара упал ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года

Российский рубль продолжает укрепляться вечером в четверг по отношению к основным мировым резервным валютам.

Так, во второй половине дня курс доллара обрушился ниже 63 руб. Это произошло впервые с 1 августа 2018 года. По данным на 17:30 мск курс доллара к рублю на торгах Московской биржи составляет 62,98, что сразу на 80,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к рублю опустился на 43,5 коп. до 71,15 руб.

По мнению большинства экспертов, курсы доллара и евро продолжают проседать к нацвалюте на фоне увеличения спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках.

Кроме того, поддержку рублю оказывает вчерашнее решение ФРС оставить ставки на прежнем уровне.