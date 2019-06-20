Курс доллара перешел к фронтальному падению

Курс доллара продолжает в четверг падать к широкому спектру активов на фоне заявлений ФРС о готовности снизить ставку уже в этом году. Индекс доллара сегодня снизился еще на 0,30% после вчерашнего полупроцентного падения - до 96,80, курс американской валюты также упал к иене (до шестимесячных минимумов) и евро. Золото подорожало на 2%.

Курс доллара также падает к рублю на открытии торгов четверга - до 63,58 руб. (минус 18 копеек), курс евро снижается на 5 копеек - до 71,63 руб.

Накануне в паре доллар/рубль продолжился некий валютный сюрпляс – курс доллара относительно рубля продолжал оставаться без движения в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ближе к вечеру рубль стал прибавлять по отношению к доллару и в меньшей степени к евро на фоне укрепления валюты ЕС на форексе. При этом обе основные резервные валюты оставались рядом со своими минимумами текущего года (63,63 руб. и 71,4 руб. соответственно).

При этом доллару не позволяли обвалиться новости с нефтяных рынков, где котировки на «чёрное золото» сорта Brent упали с 63 до 62 долл. за баррель.

Никаких серьёзных колебаний не произошло и после решения ФРС, которая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Это ни для кого не стало сюрпризом. Так, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 100%. Кроме того, 89 из 90 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки. Вместе с тем, глава Джером Пауэлл не исключил снижения ставки уже на следующем заседании регулятора в июле.

По мнению большинства валютных аналитиков, решение ФРС в ближайшей перспективе не окажет сильного давления на пару доллар/рубль. Так, Андрей Люшин из Локо Банка считает, что сейчас нацвалюта находится в очень комфортных для себя условиях. Кроме решение ФСР это и аукционы по ОФЗ, и дивидендные выплаты по рублёвым бумагам, и растущие аппетиты иностранных инвесторов.

Поэтому он прогнозирует, что, как минимум до конца этой рабочей недели, курс доллара будет находиться в диапазоне 63,8-64,3 руб., евро – 71,5-72 руб.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой также уверен, что у нацвалюты продолжает оставаться хороший потенциал для укрепления, учитывая всё тоже решение ФРС, факторы налогового периода, а также предстоящие дивидендные выплаты. При этом, он предположил, что в дальнейшем рубль всё-таки немного ослабнет – ожидаются торги в коридоре 64-65 руб. за доллар, что по его мнению, также совсем неплохо.

Напомним, ЦБ РФ установил курсы доллара к евро к рублю на четверг. По данным регулятора, официальный курс доллара составил 63,97 руб., (-36 коп.), курс евро – 71,63 (-59 коп.). Курс доллара на закрытии Московской биржи завершил торги на отметке 63,78 руб., курс евро остановился на уровне - 71,62.