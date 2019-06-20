Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара перешел к фронтальному падению

Москва, 20.06.2019
  • Курс доллара перешел к фронтальному падению

Интерпресс/ТАСС

Курс доллара продолжает в четверг падать к широкому спектру активов на фоне заявлений ФРС о готовности снизить ставку уже в этом году. Индекс доллара сегодня снизился еще на 0,30% после вчерашнего полупроцентного падения - до 96,80, курс американской валюты также упал к иене (до шестимесячных минимумов) и евро. Золото подорожало на 2%.

Курс доллара также падает к рублю на открытии торгов четверга - до 63,58 руб. (минус 18 копеек), курс евро снижается на 5 копеек - до 71,63 руб.

Накануне в паре доллар/рубль продолжился некий валютный сюрпляс – курс доллара относительно рубля продолжал оставаться без движения в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ближе к вечеру рубль стал прибавлять по отношению к доллару и в меньшей степени к евро на фоне укрепления валюты ЕС на форексе. При этом обе основные резервные валюты оставались рядом со своими минимумами текущего года (63,63 руб. и 71,4 руб. соответственно).

При этом доллару не позволяли обвалиться новости с нефтяных рынков, где котировки на «чёрное золото» сорта Brent упали с 63 до 62 долл. за баррель.

Никаких серьёзных колебаний не произошло и после решения ФРС, которая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Это ни для кого не стало сюрпризом. Так, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 100%. Кроме того, 89 из 90 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки. Вместе с тем, глава Джером Пауэлл не исключил снижения ставки уже на следующем заседании регулятора в июле.

По мнению большинства валютных аналитиков, решение ФРС в ближайшей перспективе не окажет сильного давления на пару доллар/рубль. Так, Андрей Люшин из Локо Банка считает, что сейчас нацвалюта находится в очень комфортных для себя условиях. Кроме решение ФСР это и аукционы по ОФЗ, и дивидендные выплаты по рублёвым бумагам, и растущие аппетиты иностранных инвесторов.

Поэтому он прогнозирует, что, как минимум до конца этой рабочей недели, курс доллара будет находиться в диапазоне 63,8-64,3 руб., евро – 71,5-72 руб.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой также уверен, что у нацвалюты продолжает оставаться хороший потенциал для укрепления, учитывая всё тоже решение ФРС, факторы налогового периода, а также предстоящие дивидендные выплаты. При этом, он предположил, что в дальнейшем рубль всё-таки немного ослабнет – ожидаются торги в коридоре 64-65 руб. за доллар, что по его мнению, также совсем неплохо.

Напомним, ЦБ РФ установил курсы доллара к евро к рублю на четверг. По данным регулятора, официальный курс доллара составил 63,97 руб., (-36 коп.), курс евро – 71,63 (-59 коп.). Курс доллара на закрытии Московской биржи завершил торги на отметке 63,78 руб., курс евро остановился на уровне - 71,62.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама