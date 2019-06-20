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LADA заняла первое место по запросам в Google

Москва, 20.06.2019
  • LADA заняла первое место по запросам в Google

Из открытых источников

Самым запрашиваемым поисковым запросом Рунета 2018 года в автомобильной тематике стал российский бренд LADA, сообщает портал «Автоновости дня», ссылаясь на отчет Think With Google. В документе говорится, что он занял первое место, как  в Google-поиске, так и в  YouTube.

Также рост запросов отмечен среди массовых брендов. К KIA интерес вырос на 15%, в большей степени запросы касаются модели Stinger. В премиум-сегменте по-прежнему лидирует BMW.

В канале YouTube  бренд LADA стал не только самым запрашиваемым, но и самым просматриваемым,  опередив запросы и ролики о Toyota и BMW. Эксперты учитывали статистику просмотров, как официального видео, так и пользовательского, в том числе со страниц блогеров.

А вот лидером по количеству подписчиков стал официальный канал Volkswagen, обойдя российский бренд по данному показателю.

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