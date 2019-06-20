На Западе объяснили страх перед российскими ракетами

США и НАТО должны опасаться не только мощи российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но и их «экономическим возможностям», пишет National Interest.

Журналисты уверяют, что ЗРК С-400 являются эффективным «инструментом экономической войны».

Запад не только боится российских ракет, но и хорошо понимает, что Москва получает отличную экономическую поддержку от продажи этих ракет иностранным партнерам, пишет СМИ. Помимо этого, наличие на вооружении того или иного государства комплексов С-400 способствует «поддержанию престижа и международного статуса».

Также автор материала высказывает опасение, что в скором времени С-400 могут приобрести стратегические соперники США такие, как Саудовская Аравия, Индия, Китай или Катар.

В качестве наглядного примера журналист приводит покупку российских ракетных комплексов Турцией. Данная сделка настолько испугала Вашингтон, что он пообещал Анкаре компенсацию в случае отказа от контракта.