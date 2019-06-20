Орешкин анонсировал изменения по повышению темпов экономического роста

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – анонсировал целый ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста страны.

Об этом чиновник заявил сразу же после совещания о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе, которое провёл премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, всего намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста, передаёт РИА Новости.

Позже в своём Instagram Орешкин написал, что все подробности будут сообщены через несколько месяцев.

Напомним, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), рост экономики РФ в первом квартал этого года составил 0,5%. При этом по итогам 12 месяцев прошлого года ВВП вырос на 2,3%