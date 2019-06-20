Орешкин рассказал о своих ожиданиях от саммита G20

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о своих ожиданиях, от предстоящего в японском городе Осака саммите G20. По мнению чиновника, встреча лидеров стран «большой двадцатки» (G20) не принесет общие решения для мировой экономики. При этом он подчеркнул, то позитивные результаты могут дать двусторонние встречи, передаёт РИА Новости.

«На уровне «двадцатки» вряд ли о чём-то серьёзном получится договориться, - считает Орешкин. – Это было уже понятно неделю назад, когда я был в Японии на встрече министров торговли».

Он пояснил, что это было пустое мероприятие, в ходе которого представители США обвиняли делегацию КНР в субсидиях, а китайцы в свою очередь обвиняли американцев в тарифах.

«В итоге и те, и другие сделали заявления, которые ничего не содержат», - резюмировал Глава Минэкономразвития РФ.