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Патрушев прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Москва, 20.06.2019
  • Патрушев прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Михаил Метцель/ТАСС

Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности России – прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе. По его словам, у Москвы пока нет достаточных материалов, чтобы оценить, что там на самом деле произошло, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что информация, которую России предоставили партнёры не позволяет судить о том, в чьих интересах это было, и кто совершил эти атаки на танкеры.

«К сожалению, у нас нет достаточных материалов, чтобы сделать какой-то вывод, – подчеркнул Путрушев. – Но мы заинтересованы в том, чтобы получить полную информацию. Надеюсь, что со временем мы во всём разберёмся, в том числе с учётом тех данных, которые нам представят российские спецслужбы».

Напомним, нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous произошло 13 июня в Оманском заливе в территориальных водах Ирана. Согласно предварительной информации, это была торпедная атака, после которой на кораблях произошли взрывы и пожар. Однако официальных данных, что конкретно произошло, до сих пор нет.

Между тем, в Вашингтоне почти сразу обвинили в случившемся Иран. По словам главы американского Госдепа Майка Помпео, так считают в правительстве США.

«Это не должно подвергаться сомнению», – подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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