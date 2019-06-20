Пауэлл развязал себе руки

Восемь осторожных, семеро смелых

По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США решили все-таки сохранить ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, что полностью соответствовало ожиданиям экспертов. ФРС охарактеризовала рост экономики США как умеренный— хотя ранее говорилось, что экономика растет хорошими темпами. Прогноз ВВП на 2019 год был оставлен без изменений на уровне 2,1%, а на 2020 год был повышен с 1,9% до 2,0%. В свою очередь, прогноз по инфляции на 2019 год был снижен с 2% до 1,8%, а на 2020 год — с 2% до 1,9%. Что интересно, про рынок труда, который ФРС считает одним из важнейших параметров, было сказано, что он остается сильным, хотя в мае число занятых вне сельхозсектора увеличилось всего на 75 тысяч вместо ожидаемых 200 тысяч.

На основе этих фактов рынок сделал вывод, что в конце июля ставка точно будет снижена, а вероятность снижения на 50 б.п. составляет 30%. И это немного странно. Ведь на пресс-конференции после заседания председатель ФРС США Джером Пауэлл сделал акцент на том, что имеющихся сейчас данных недостаточно для снижения ставки. Также он отметил, что FOMC собирается дождаться новых данных перед тем, как принимать решение о смягчении денежно-кредитной политики для стимулирования экономики. Помимо этого, Джером Пауэлл намекнул на то, что комитет собирается расширить спектр принимаемой во внимание информации, в частности речь шла о состоянии мировой экономики. Видимо, по факту будут приниматься во внимание результаты переговоров с Китаем и позиции других центральных банков.

Что интересно, прогнозы членов FOMC довольно сильно разошлись относительно изменения ставки в будущем. Восемь человек прогнозируют, что ставка до конца года останется без изменений, один ждет повышения, один — снижения на 25 б. п., а семеро ожидают, что уже в этом году ставка будет снижена на 50 б.п. Кроме того, ни один из них не считает, что ставка будет снижена более двух раз в 2019-21 годах. Как все это соотносится с ожиданиями рынка, уверенного в снижении — не очень понятно.

Тем не менее, даже такое небольшое смягчение риторики с весьма туманными прогнозами не замедлило сказаться на мировых рынках. «Такой итог заседания ФРС формирует существенный импульс для ослабления курса доллара к другим валютам, а также находит свое проявление в продолжающемся снижении доходностей UST. Если Федрезерв не пойдет «вразрез» с рынками в июле, то мы можем наблюдать продолжение восстановления аппетитов к покупке риска, роста фондовых рынков и соответствующего ослабления долларовой валюты, — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. — В результате мы наблюдаем фронтальный рост большинства рынков, включая группу рисковых активов, и рубля в частности. Более того, в сегодняшнем информационном фоне присутствуют и заявления Трампа о своем желании наладить отношения с РФ и КНР. Глава Белого Дома подтверждает, что хочет встретиться на полях G20 и с главой Поднебесной, и с главой РФ».

Агенты могут начать ждать

Впрочем, есть и другое объяснение смягчения риторики при отсутствии достаточных (по мнению ФРС) причин для снижения ставки. «Смягчение позиции ФРС можно расценивать и как элемент политической игры. ФРС находится под сильным давлением со стороны президента Трампа и вынуждена реагировать на его риторику. Осторожная риторика как заявления ФРС по ставке, так и председателя ФРС Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания оставляют свободу для дальнейших действий», — заключает ведущий аналитик банка «Открытие» Алексей Тихонов.

В политической подоплеке принятия решений нет ничего криминального. Наоборот, последствия могут быть вполне положительными для мировой экономики. По мнению Антона Покатовича, смягчение политики регулятора может серьезно повысить шансы на то, что торговый конфликт США и Китая снизит уровень своей напряженности.

Рынок больше волнуют последствия того, что снижение ставки будет медленнее того, что ожидают рынки. «Если регулятор продолжит “проявлять терпение”, а рынки разочаруются в июльском заседании, страхи участников рынка снова могут возобладать над оптимизмом, заставив их усилить “качество” своих позиций», — считает господин Покатович. И иными словами — продать акции и перейти в казначейские облигации США.

Кстати, даже если снижение ставки произойдет именно так, как ожидается, некоторые экономисты ждут от этого негативных последствий. «Снижение ставки в условиях сильного рынка труда и темпов роста экономики, превышающих долгосрочные потенциальные темпы роста, может способствовать негативным тенденциям на рынках активов, — рассуждает господин Тихонов. — Снижение ставки может, наоборот, способствовать снижению кредитной активности и формированию выжидательного поведения экономических агентов на ожиданиях дальнейшего снижения процентной ставки».