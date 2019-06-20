«Полный провал»: на Украине оценили европейское турне Зеленского

«Полным провалом» назвал рабочую поездку президента Украины Владимира Зеленского в Европу, сообщает руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено», - сообщил Спивак.

Он также подчеркнул, что политический центр Европы изменился в сторону «сотрудничества с Россией, несмотря на то, хорошая она или плоха». Об этом говорят тезисы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, отмечает Спивак.

Он отметил, что сегодня Россия играет огромную роль на мировой политической арене, а «Зеленский неопытен» в этом вопросе и ему должны помочь «опытные политики, международники, дипломаты, которые должны ему помогать».

«Если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ», — заключил Спивак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетил Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Днем позже в Германии украинский лидер провел переговоры в Германии с Ангелой Меркель.