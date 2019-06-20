Польша готова построить газопровод на Украину

Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о готовности Польши построить газопровод и Варшава ждет лишь согласия со стороны Киева. «Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать», цитирует Наимского украинское издание «Зеркало недели».

Напомним, что 31 декабря этого года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит газа. Хотя Украина и объявила о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, она использует транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге.

В случае прекращения российского транзита у Киева не получиться импортировать российский газ по существующей газотранспортной системе, поскольку в Европе труба завершается не у производителей, а у потребителей газа. Польша активно договаривается с США о поставках сжиженного природного газа и может поделиться им с Украиной по трубе после регазификации.

В настоящее время Украина потребляет около 30 млрд кубов газа в год, из которых 20 млрд – это собственная добыча. Таким образом, польские 2 млрд кубометров покроют 20% дефицита. Американский газ дороже трубопроводного в среднем на 40%, строительство нового газопровода так же обойдется недешево.