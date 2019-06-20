Президент пообещал повысить зарплаты сотрудникам МЧС

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин пообещал повысить зарплаты сотрудникам МЧС в этом году. В общей сложности на эти цели выделено 4,3 миллиарда рублей.

Отвечая на вопрос сотрудника пожарной службы Станислава Таукачикаса из Калининграда, президент сообщил, что в МЧС сегодня сложилась «не самая лучшая ситуация, когда люди в погонах служат получают примерно 43 тысячи рублей».

Глава России отметил, что он уже обсудил данную проблему с главой МЧС Евгением Зиничевым, который постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет и наконец решение принято.