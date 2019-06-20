Продолжение истории с медовухой

В этот раз мы снимаем продолжение истории одного из героев нашего проекта, Игоря Никифорова, основателя суздальской медоварни "Боярский мед". Посмотрев выпуск с его участием, нам на почту проекта написал Сергей Щеблыкин, который загорелся идеей, воспользовавшись опытом Игоря и заручившись его поддержкой, заняться производством медовухи. Ситуация немного изменилась, ребята придумали более выгодную форму сотрудничества, но об этом позже.

Сам Сергей занимается бизнесом в области сельхоз-проектирования. Кстати, помимо направления сотрудничества с Игорем, Сергей открыт к различному партнерству в сфере проектирования бизнеса, его компания Ирбис (город Белгород) готова обеспечить полный цикл работ по выводу предприятий в эксплуатацию.

Мы встретились и с одним, и с другим, и сейчас можем с радостью сказать, что ребята пришли к соглашению и начинают делать общее дело. А именно: вместо того, чтобы открывать свое производство, требующее большего количества затрат и постоянного контроля, Сергей решил инвестировать в масштабирование, уже работающего, производства Игоря, которое находится в Суздале. Ребята выстраивают некий "кооператив". Далее, Игорь будет поставлять Сергею уже готовую медовуху по себестоимости, которую тот будет реализовывать в своем регионе.

Мы, конечно же, не остаемся в стороне, будем следить за созданием этого бизнеса, его развитием, и показывать вам, как у ребят обстоят дела на каждом этапе их сотрудничества.

Также и Сергей, и Игорь открыты к сотрудничеству и ждут новых честных партнеров в своем, так называемом, "кооперативе". Так что, присылайте свои мысли по этому поводу на электронную почту проекта pilimporossii@gmail.com