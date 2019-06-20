Путин назвал основные проблемы российского здравоохранения

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства назвал три основные проблемы российского здравоохранения.

По его мнению, это доступность первичного звена, дефицит медицинских специалистов по определённым направлениям, а также лекарственное обеспечение

«Вот три основные проблемы, – подчеркнул российский лидер. – А вообще их, конечно же, больше. Но вот эти три я считаю основными проблемами здравоохранения РФ».

Ранее в ходе «Прямой линии» Путин признал, что гражданам нашей страны стало жить тяжелее. При этом президент отметил, что пик спада уровня жизни пришёлся на 2016 год. Так же главу государства волнует вопрос высокой закредитованности населения.