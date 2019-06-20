Путин ответил на вопрос, должны ли чиновники получать, как обычные граждане

В ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, когда чиновники будут получать, как рядовые работники. По словам российского лидера, он бы хотел, чтобы простые граждане получали зарплату, как чиновники.

«Нужно стремиться не к тому, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных, - подчеркнул президент. – Если взять и понизить зарплаты чиновников, министров, то они все разбредутся по частным фирмам и компаниям. В этом случае некому будет принимать важные решения».

При этом он согласился с тем, что разница в зарплатах между чиновниками и обычными работниками не должна быть огромной.

«Если честно, то меня иногда самого раздражает, когда я вижу какие огромные зарплаты получают некоторые главы госкомпаний. Но здесь надо понимать, что там трудится много иностранцев, а уровень их доходов считается от первых лиц. И если взять и протсо так одним махом срезать им зарабплаты, они просто уйдут», – резюмировал Путин.

Ранее Путин заявил, что согласен с тем, что уровень жизни россиян за последние годы ухудшился.