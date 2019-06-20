Путин признал, что россиянам стало жить тяжелее

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» признал, что гражданам России стало жить тяжелее.
Прямую трансляцию ведут ведущие телеканалы РФ.
Несмотря на спад уровня жизни, реальные доходы населения продолжают расти после спада в течение нескольких лет.
Пик спада, по словам президента, пришелся на 2016 год. Помимо этого президента волнует вопрос высокой закредитованности населения. Зачастую кредиты составляют 40% заработной платы граждан. Владимир Путин попросил Центробанк РФ обратить внимание на риски возникновения «кредитного пузыря».