Путин заявил о необходимости оперативного решения по мусорной реформе

Президент РФ Владимир Путин входе «Прямой линии» отметил необходимость оперативного решения по мусорной реформе. Как заявил глава государства, это не тот случай, когда люди должны ждать по 20 лет.

При этом президент отметил, что толком вопросом переработки мусора в нашей стране никто никогда не занимался. Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет наведён порядок.

Ранее Путин назвал три основные проблемы российского здравоохранения, признался, что россиянам сейчас стало жить тяжелее, а также пообещал повысить зарплаты сотрудникам МЧС.