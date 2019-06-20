Путин: Зеленский талантливый человек, но предвыборные обещания не выполняет

В ходе «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, не собирается ли он сделать первый шаг в общении со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам российского лидера, новый глава Украины – талантливый человек.

«Я видел его выступления в КВН – это было очень смешно, – подчеркнул Путин. – А вот сейчас мне совсем не смешно».

Президент РФ напомнил, что в ходе недавних визитов в Париж и Берлин Зеленский заявил, что не собирается разговаривать с «сепаратистами».

«И как же он тогда собирается решать проблему Донбасса без диалога с республиками Донбасса? Фактически он не выполняет свои предвыборные обещания. Он говорил, что сделает всё, чтобы прекратить войну в этом регионе. И что? ЛНР и ДНР продолжают постоянно находятся под обстрелами, в положении блокады», - отметил президент РФ.

Поэтому, по мнению Путина, для нормального диалога между Москвой и Киевом нужна политическая воля самой Украины.