Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя

В самое ближайшее время Россия отправит в США три двигателя РД-180, которые будут использованы на ракетах-носителях Atlas-5.

Об этом рассказали журналистам представители НПО Энергомаш – предприятия, которое производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для ракеты Atlas-5 (США), РД-181 для ракеты Antares (США), передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в настоящее время на предприятии полным ходом идёт создание двигателей РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

«В июне представителями американских компаний были подписаны соответствующие формуляры на три товарных двигателя. Данная приёмка – первая в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке», - подчеркнули в НПО Энергомаш.

Напомним, самый первый РД-180 был поставлен в США ещё в январе 1999 года. Всего за это время за океан было отправлено более 110 таких двигателей.

Наша справка

«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» — головное предприятие интегрированной структуры. Объединяет ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. «НПО Энергомаш» является разработчиком и производителем мощных жидкостных ракетных двигателей первой ступени для российских и зарубежных ракет-носителей космического назначения.