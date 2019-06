Свой телевизор

Компания решила начать с производства телевизоров стоимостью до 18 тыс. рублей – их можно купить в магазинах «Эльдорадо» по всей России.

Выйти на рынок с техникой под своим брендом компания решилась для того, чтобы занять рыночный сегмент, который представлен небольшим ассортиментом техники: «В некоторых категориях, например, в ТВ, мы не смогли найти модели, отвечающие спросу наших покупателей в низких ценовых сегментах. Мы можем предложить рынку практичные ТВ с действительно востребованным функционалом по очень привлекательной цене – от 8 тысяч рублей, для моделей с диагональю 20-26 дюймов это примерно на 30% дешевле, чем среднерыночная цена», — говорит Сергей Ли, управляющий директор компании «Эльдорадо». Компания отмечает, что спрос на технику этой марки есть и в дальнейшем она расширится, возможно, следующей категорией станет техника для кухни.

Основная причина, побудившая Эльдорадо вывести свой бренд на рынок, – высокий спрос на товар ограниченного ассортимента – телевизоры бюджетной категории. Высокий спрос на данную категорию подтверждает и компания «Связной | Евросеть»: «Рост продаж телевизоров стоимостью до 20 тыс. рублей в наших интернет-магазинах за 5 месяцев этого года составил 50% в натуральном выражении и 69% в денежном. При этом телевизоры стоимостью до 20 тыс. рублей занимают 67,5 % от продаж телевизоров во всех ценовых категориях», — комментирует Михаил Комков, директор по закупкам в объединённой компании «Связной | Евросеть». Поэтому стратегия компании «Эльдорадо», направленная на то, чтобы занять пустующую нишу, теоретически может оказаться успешной. Весь вопрос в том, доверятся ли покупатели новому бренду - на рынке уж давно работают мировые известные игроки, к которым лояльны покупатели и при выборе нового телевизора с высокой долей вероятности предпочтут технику известного бренда.

Однако, основное преимущество нового бренда — ставка на самые низкие цены при широком наборе характеристик, могут найти своего покупателя: «Плюс стратегии заключается в том, что компания может активно продвигать свой бренд. Лояльные к сети покупатели могут перейти на лояльность к бренду. Широкий канал дистрибуции дает очень широкие возможности для сбыта товара», — считает Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Линейка телевизоров Hi сейчас включает девять моделей с диагональю от 23 до 42,5 дюймов по цене от 7 999 до 17 999 рублей соответственно. Если сравнивать с аналогичными моделями других брендов, то телевизоры Hi - самые бюджетные. Например, модели телевизоров с диагональю 23 дюйма на рынке стоят от 8 до 15 тысяч рублей, это аналоги младшей модели Hi, которая стоит 7 990 руб. Если брать старшую модель – с диагональю 42,5 дюйма за 17999 тыс руб, то похожие телевизоры будут стоить от 18 до 35 000.

Что касается характеристик, то телевизоры нового бренда, в зависимости от ценовой категории, имеют наиболее востребованные у пользователей функции. Например, старшая модель поддерживает технологию Smart TV и разрешение Full HD. Среди других полезных функций - система поиска бесплатных фильмов WildRed, голосовое управление, радиостанции, беспроводная передача контента с мобильного устройства, функция TimeShift.

«Эльдорадо» — не первая компания на этом рынке, которая решила производить товар под собственным брендом. Ритейлер «Связной | Евросеть» несколько лет назад тоже запустил свой бренд, правда, речь идет в основном, об аксессуарах: «В наших магазинах уже давно продаётся ассортимент под собственным брендом Gerffins. На данный момент это товары в категориях наушников и аксессуаров, ранее в продаже была линейка кнопочных телефонов. Мы уже думаем о дальнейшем развитии бренда Gerffins», — говорит г-н Комков.

Техника Hi производится на стороннем предприятии по производству бытовой техники и электроники, название которого компания не раскрывает. На данный момент не известно, в какой стране находится это предприятие. «В России достаточно много мощностей, которые готовы работать по контракту. 85-90% представленной у нас телевизионной техники производится в России большими международными заводами. С размещением заказов проблем не будет», — считает г-н Гуськов.

Но существует рабочий вариант размещения подобного рода заказов на производство и в Китае. «Оценить, где выгоднее производить – в России или в Китае, трудно. Само производство дешевле в Китае, но, учитывая расходы +на логистику, возможно производить технику выгоднее на российских заводах», — рассуждает Антон Гуськов.