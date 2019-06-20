Трамп намерен провести встречу с Путиным на саммите G20

Американский президент Дональд Трамп заявил о своем желании встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет 28–29 июня в японской Осаке на саммите G20.

Как заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обладают точной информацией по поводу встречи с Трампом и график российского президента пока формируется.

Напомним, ранее прошло три встречи президентов Путина и Трампа. Дважды политики встречались на саммитах G20. Первая встреча прошла в Гамбурге, вторая в Буэнос-Айресе. Третий раз лидеры провели саммит в Хельсинки.

Также по сообщению News.ru, в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй сообщили, что говорить о ее встрече с российским президентом Владимиром Путиным преждевременно, поскольку поведение Москвы не соответствует ожиданиям Лондона.