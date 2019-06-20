Турция может дорого заплатить за С-400

Отменой поставок новейшего истребителя F-35 наказание строптивой Турции, несмотря на угрозы из-за океана все же купившей российские ракеты С-400, дело не ограничится.

В Белом доме, судя по сообщениям американских СМИ, собираются вводить санкции против бывшей еще вчера близким союзником Турции. Причем, сейчас сотрудники Совета национальной безопасности, Госдепа и Министерства торговли США обсуждают сразу три пакета санкций, самым эффективным из которых, скорее всего, окажется экономический.

Конечно, Вашингтон и Анкара начали ссориться, так сказать, не сегодня, но окончательно отношения между ними испортили российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», против покупки которых турками очень энергично возражали американцы. В отличие от своей обычной прямолинейной тактики, в этот раз США действовали гибко и попеременно, а то и одновременно применяли и кнут, и пряник.

Однако, несмотря на все угрозы и посулы, Вашингтону так и не удалось уговорить Анкару купить вместо российских ракет — которые не смогут интегрироваться в системы НАТО и при этом обладают, по мнению американцев, множеством других недопустимых для членов НАТО качеств и характеристик — ракеты американские. Турция намерена довести сделку до конца. Деньги уже уплачены, а первые ракеты и комплектующие начнут поступать уже в июле.

Месяц назад США пообещали Турции отменить поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 и вообще исключить ее из списка стран, совместно производящих эти самолеты. Но на этом показательное наказание Анкары, которое должно быть довольно жестким, чтобы образумить других «смутьянов», не заканчивается.

Планируется введение санкций на основании Закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Причем, санкции могут начать действовать, утверждает Bloomberg, уже в июле.

Правда, президент Трамп не хочет принимать серьезные решения до встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится на полях саммита G-20. Лидеры двадцати наиболее развитых стран планеты соберутся в конце июня в японской Осаке.

Сейчас обсуждается распространение санкций на несколько компаний, главных игроков в оборонно-промышленном комплексе Турции. Главная угроза подобных санкций – запрет пользоваться финансовой системой Америки, в результате чего практически невозможно ни покупать американские товары, ни продавать свои товары в США.

Наличие союзнических отношений не уберегло Анкару от санкций в прошлом году. В августе президент Трамп, недовольный нежеланием турецкой стороны отпускать американского пастора Эндрю Брансона, ввел ограничительные меры в отношении турецкой стали и алюминия и санкции против двух турецких чиновников, которые занимались этим делом. Вскоре после этого пастора отпустили, а Вашингтон отменил санкции.

Целый год США уговаривали Анкару отказаться от российских ракет в пользу американских зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». Главным сторонником введения санкций против Турции был Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря по европейским делам. Несмотря на то, что Митчелл недавно ушел в отставку, его «дело живет» и процветает.

Введение экономических санкций будет сильным ударом по ослабленной рецессией турецкой экономике. Последние надежды в Анкаре — на встречу между Эрдоганом и Трампом в Осаке. Турецкий президент считает, что определенные шансы отговорить США от санкций есть. Как пишет турецкая пресса, Эрдоган верит в то, что ему удастся разделить президента Трампа и его администрацию и убедить, что в покупке С-400 нет ничего страшного.