В Евросоюзе начался торг за высшие посты

В Брюсселе в четверг собирается Европейский Совет, который попытается выбрать новое руководство объединенной Европы. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что решение 20 июня принято не будет и что встречи, консультации и переговоры продолжатся и будут проходить даже, например, в Осаке в конце июня, куда на саммит G20 приедут многие европейские лидеры.

При дележе постов учитывается широкий спектр факторов: география, пол (женщина еще никогда не возглавляла ЕК и Евросовет) и, конечно же, политическая составляющая.

Естественно, многое зависит от позиции двух главных экономик Евросоюза: Германии и Франции. Когда их мнения совпадают или настолько близки, что возможен компромисс, самые важные и сложные решения принимаются быстро. В противном случае решение самых простых и легких вопросов может затягиваться бесконечно долго.

Кандидатов на высшие посты в Евросоюзе хватает, но фаворитов нет. Раньше Европейская народная партия (ЕРР) была достаточно сильна в Евросовете и Европарламенте, чтобы продавить своих кандидатов. После майских выборов ситуация изменилась: власть в Совете разделена на четыре более-менее равные части между народниками, социалистами, либералами и всеми остальными.

Проблема еще и в том, что при отсутствии доминирующей силы у всех есть возможность вето. И у ЕРР, и у нового альянса между либералами и французским президентом Эмманюэлем Макроном достаточно голосов в Совете, чтобы блокировать самое важное решение – выборы президента Еврокомиссии.

Для того, чтобы отправить фамилию кандидата на утверждение в ЕП, необходимо получить в Евросовете квалифицированное большинство, т.е. согласие как минимум 21 из 28 стран, входящих в ЕС.

Такая же туманная картина и в Европарламенте, где так и не договорились по Spitzenkandidat, т.е. одному из ведущих кандидатов, выдвинутых главными партиями в парламенте. Однако, кем он будет: Манфредом Вебером от консерваторов, Франсом Тиммермансом от социалистов или Маргрет Вестагер от либералов, до сих пор не ясно, потому что договориться не удалось.

Несмотря на оптимизм нынешнего президента Евросовета Дональда Туска, считающего, что выборы закончатся уже в конце этого месяца, Евросовет может отвергнуть всех трех кандидатов и продолжить поиски устраивающего всех политика.

Считается, что без согласия канцлера Ангелы Меркель и президента Макрона высших руководителей Европы не выбрать. Канцлер поддерживает Мартина Вебера, который, во-первых, немец, а во-вторых, - однопартиец. Макрону уже пришлось отказаться от своего первоначального кандидата Натали Луазо. Сейчас его протеже — бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт

Попытка Туска усадить за стол переговоров шестерку премьеров стран, представляющих три главные партии в Европарламенте, провалилась. Теперь остается единственный выход: Меркель и Макрон, которые встретятся за обедом за несколько часов до открытия саммита, должны договориться.

Ангела Меркель не скрывает, что хочет видеть на посту главы ЕК своего соотечественника, лидера фракции ЕРР в парламенте Манфреда Вебера, кстати, члена Христианско-социального союза в Баварии, «партии-сестры» меркелевских христианских демократов.

Но Эмманюэль Макрон не скрывает неприязни к Веберу, у которого нет опыта управления. Его кандидатура – Маргрет Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции и кандидат от новой парламентской группы – либералов из «Обновление Европы».

Нельзя сбрасывать со счетов и временный фактор. Европарламентарии будут выбирать своего президента на первом заседании, которое состоится 2 июля. Если победит лидер «Обновления Европы» Ги Верхофстадт, то путь к президентству в ЕК для Вестагер будет закрыт. Здесь следует помнить еще об одном нюансе: отношения между Евросоветом и Европарламентом не самые хорошие.

Поскольку без компромисса между Парижем и Берлином не обойтись и Макрон с Меркель это прекрасно понимают, его придется искать. Возможны самые разные варианты. В последнее время, например, часто говорят об обмене поста президента ЕК на пост президента ЕЦБ. Известно, что в Берлине о президентстве в главном европейском банке мечтают не меньше, если не больше, чем о месте, освобождаемом Жаном-Клодом Юнкером. Париж вполне мог бы «отдать» немцам пост главного европейского банкира в обмен на пост главного европейского чиновника.