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В Крыму прокомментировали доклад о крушении MH-17

Москва, 20.06.2019
  • В Крыму прокомментировали доклад о крушении MH-17

sevastopolmedia.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он «поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики».  Высказывание прозвучало в качестве комментария к докладу Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе. Выводы комиссии о причастности к катастрофе ополченцев Донбасса в России уже назвали голословными.

«Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно, а так - ракеты не чистил, к запуску не готовил», - сообщил глава полуострова журналистам в Севастополе.

Напомним, 19 июня следователи по делу о катастрофе самолета над Донбассом назвали  россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко, подозреваемыми по делу.

Международное следствие считает, что они причастны к крушению лайнера, а именно названные лица, якобы доставили ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе и выпустили из него ракеты по малайзийскому Boeing.

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