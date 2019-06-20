Банкиром сможет стать каждый

Главное, чтобы у банкира были деньги

В России уже в обозримой перспективе появится супермаркет финансовых продуктов (marketplace). Ряд соответствующих законопроектов в первом чтении приняла Государственная дума. Площадка должна позволить россиянам заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами.

Также они смогут на marketplace заключать договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, «направленные на предоставление иных услуг финансового характера». Законопроект был внесен в Госдуму в конце 2018 года. Концепция marketplace изложена в основном законопроекте («О совершении сделок с использованием электронной платформы») и корреспондирующих поправках, которые содержатся в законопроекте-спутнике. Предполагается, что законопроекты вступят в силу со дня официального опубликования.

Через четыре с половиной года после начала активного роста – судя по динамике цен – на российском, глобальном сырьевом и финансовом рынках власти РФ начали постепенно создавать частным инвесторам условия для удобного, комфортного начала операций на этих рынках, указывает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Характерно, обращает внимание он, что мораторий на инвестиции пенсионных накоплений, который позволил бы широким массам российских граждан поучаствовать в этом росте финансовых капиталов, до сих пор не отменен. Он установлен на период с 2016 г. по 2021 и эти сроки не менялись.

По-прежнему в РФ сохраняется жесткая монетарная и налоговая политика регуляторов, продолжает эксперт, которая ограничивает рост ВВП и доходов потенциальных частных инвесторов. Пенсионная реформа также ведет к снижению реальных доходов, тех самых инвесторов, для которых теперь организуется market place. 1 марта 2019 года ПАО Московская биржа, принадлежащая Центробанку, в десять раз увеличила стандартный торговый лот по акциям ведущих российских эмитентов, что очевидно крайне невыгодно небольшим частным инвесторам. Стандартный торговый лот был установлен в размере 1 ценной бумаги или в размере, кратном 10 ценным бумагам, но не менее 1 тыс. рублей. Изменения размера лота коснулись ориентировочно 69% выпусков акций и 21% паев.

На этом фоне неудивительно, говорит Александр Осин, что до второй половины 2018 года, несмотря на указанные выше крайне позитивные тенденции на мировом финансово-инвестиционном сегменте, накопленный начиная с середины кризисного 2008 года нетто-приток средств инвесторов в ПИФы акций, индексные, смешанные, денежные, товарного рынка — был отрицательным (-20,3 млрд руб по данным investfunds на июнь 2018 года).

Постепенное открытие сейчас для мелких инвесторов возможностей для спокойного входа на рынок, с учетом указанной выше информации, настораживает.

Судя по поведению властей на протяжении пяти лет рыночного роста, рынку начинают готовить «подушку безопасности» из средств мелких вкладчиков на случай, если крупные игроки будут на каком-то этапе фиксировать прибыль. Причиной, полагает Александр Осин, может послужить, например ускорение инфляции в США и ЕС в ближайшие несколько лет. Впрочем, до полномасштабной реализации проекта marketplace , равно как и до отмены моратория на инвестиции пенсионных накоплений еще, возможно, пройдет много времени. Рынок успеет еще существенно подрасти.

Годная попытка

Идея финансовых супермаркетов сама по себе не нова, но нужно определиться с термином, что мы понимаем под финансовым супермаркетом, говорит, в свою очередь, директор по развитию бизнеса краудлендинговой площадки «Город денег» Армен Минасян. Есть так называемые витрины — например, банки.ру или сравни.ру. Вы видите предложения от самых разных банков или страховых компаний и можете их сравнить. При этом когда вы что-то выбираете, то переходите на сайт определенного банка или страховой, принимаете решение и заполняете данные уже там. Формат витрины позволяет только сравнивать разные продукты.

Есть финансовые супермаркеты, — чаще попытки их создать — которые решают и другие задачи, продолжает эксперт. Одна из успешных попыток — маркетплейс финансовых продуктов в рамках государственного заказа ВБЦ (Всероссийский банковский центр). Там можно не только видеть предложения банков, но и заключить сделку онлайн, не покидая маркетплейс. Вы загружаете на платформу необходимые документы, заполняете данные и отправляете напрямую в банки, подключенные к порталу. Это очень удобно, потому что когда вы захотите обратиться в другой банк, в системе уже будут данные, которые вы раньше загружали. Вам остается только отправить заявку на рассмотрение.

Почему другие попытки создать подобные маркетплейсы оказались неудачными? Есть две системные проблемы, и до нынешнего момента ни один маркетплейс их до конца не решил, рассказывает Армен Минасян. Первая — проблема удаленной идентификации. Например, у вас уже есть кредитка в Сбербанке, вы хотите получить ещё одну в Альфа-банке или Тинькофф. Если вас идентифицировал Сбербанк, это не значит, что другие банки просто пришлют карту, они тоже должны вас идентифицировать — и у каждого могут быть свои критерии и требования.

Вторая проблема связана с судебной практикой при электронном документообороте. В случае спорных ситуаций клиенты иногда заявляют, что не заключали сделку, и какого-то железного доказательства у маркетплейса нет. Некоторые суды принимают к сведению логи сайта, некоторые нет, к тому же у маркетплейса есть техническая возможность изменить данные. Общий финансовый маркетплейс наконец может решить эту задачу, создав единый реестр сделок.

Важно отметить, добавляет Армен Минасян, что реестр операторов будет вести ЦБ РФ. Наличие надзорного органа и чётких требований к маркетплейсу при продаже финансовых продуктов позволит оградить рынок от недобросовестных игроков.