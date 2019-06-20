В России изменят цены на отопление в зависимости от этажа

С 2020 года в России могут ввести плату за отопления в зависимости от этажности, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на депутата думского комитета по энергетике Бориса Гладких.

Парламентарий уточняет, что нововведения могут привести к значительному повышению платы за отопления у собственников квартир с первого по четвертый этаж.

Гладких также уточнил, что данные нормы планировалось ввести еще в 2016 году, однако Минстрой решил перенести сроки на четыре года. Также депутат уверен, что окончательные цены должны утверждать региональные власти, которые будут решать, насколько целесообразно вносить изменения.

Ранее сообщалось, что граждане России главной проблемой ЖКХ считают неточное начисление оплаты. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами.