Вкладчики понесли в банки валюту вместо рублей

Как говорится в докладе «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-мае 2019 года», опубликованном накануне ЦБ РФ, объем вкладов физических лиц за последний месяц почти не изменился и даже снизился на 0,1%, до 28,8 млрд рублей. Регулятор объяснил это разнонаправленной динамикой вкладов в рублях (-0,3%) и в иностранной валюте (+0,5% в долларовом эквиваленте).

Впрочем, в отчетный период банки продолжали наращивать прибыль: за пять месяцев 2019 года прибыль (нетто) банковского сектора составила 867 млрд руб. (в январе-мае 2018 года – 527 млрд руб.). За пять месяцев текущего года вклады выросли на 2,8% (за аналогичный период 2018 года – на 1,4%).

В ЦБ отметили, что в первую очередь, вкладов лишились крупные банки из топ-20, которые ЦБ относит к «системно значимым кредитным организациям»: их ресурсная база в виде сбережений граждан сократилась за месяц на 0,2%. При этом именно рублевые вклады потеряли привлекательность для клиентов. Их объем за месяц упал на 0,3% (68,1 млрд рублей), тогда как валютные депозиты продолжили расти.

В мае физлица пополнили валютные счета еще на 0,5%, или 470 млн долларов. С начала года прирост достиг 7,6%, или 6,7 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу (428 млрд рублей) это на 14% больше, чем пришло на рублевые депозиты (372 млрд рублей). Доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1% до 21,3%, отмечает ЦБ.

У оттока рублёвых вкладов из банков есть три основные причины, объясняет заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Во-первых, действительно из-за продолжительного падения реальных доходов у граждан просто не остаётся средств для накопления. Во-вторых, естественно, на фоне роста объёмов валютных вкладов можно заявить, что на текущий момент россияне намного меньше стали доверять своему рублю, в связи с чем объем вкладов в отечественной валюте мог упасть.

В-третьих, продолжает эксперт, безусловно, после серьёзной волны инфоповодов о блокировке вкладов и счетов банками под прикрытием статьи о противоборстве с отмыванием средств, доверие граждан к системе вкладов идентично могло упасть. В целом, полагает Андрей Люшин, каждая из этих проблем решаема, рост доходов, стабильный рост рубля, прекращение такой деятельности от банков, все это в совокупности поднимет интерес и доверие россиян к вкладам, что приведёт к росту их объема.

Ситуация в банковском секторе, с точки зрения банков, хуже не стала, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов: за пять месяцев 2019 г прибыль банковского сектора составила 867 млрд руб. (по сравнению с 527 млрд руб. в прошлом году), это рост прибыли на 64%. Сказывается уменьшение общего числа банков за счет отзывов лицензий и перераспределение клиентской базы на оставшиеся на рынке банки. По словам эксперта, банкам сейчас лишние пассивы просто не нужны, иначе они бы вели агрессивную маркетинговую кампанию по привлечению средств населения во вклады.

Они вкладывают деньги в ценные бумаги, причем покупают, видимо, ОФЗ, тем самым повышают свою финансовую устойчивость. В этом их стремления совпадают с желаниями домохозяйств: высокая долговая нагрузка, которая в отдельных семьях превышает 50% ежемесячного дохода, неопределенная ситуация на рынке труда, небольшой объем свободных денег (всего около 25 тыс. рублей на семью) толкают людей на то, чтобы новыми кредитами закрыть старые, а может, и чуть-чуть нарастить потребление, хотя бы немного поднять уровень жизни. Кредитование розницы растет в мае на 1.6%.

Алексей Антонов уверен, что отток средств с вкладов — это временное явление, связанное с наступлением теплого сезона и выросшим желанием тратить, люди сами вернутся ко вкладам, когда пройдет весенняя эйфория, особенно, если рубль будет стабилен в июне и июле. Правда, август традиционно тяжелый месяц и может спровоцировать новый отток, но в целом в обществе пока не произошло смены парадигмы создания сбережений на базе банковских депозитов, даже облигации не становятся основой сберегательных портфелей, не говоря уже об акциях. А поскольку ставки по депозитам регулируются централизованно, а вклады до 1.4 млн рублей застрахованы, люди и дальше будут сберегать на вкладах, альтернативы они практически не видят.