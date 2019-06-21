«Атака на Россию и православие»: сенаторы о ситуации в Грузии

Андрей Климов – председатель комиссии по государственному суверенитету РФ верхней палаты российского парламента – считает, что вчерашняя провокация в адрес российских представителей, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), изначально имеет антироссийский подтекст, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что православие является одним из системообразующих факторов нашей страны, поэтому, как отметил сенатор, вчерашние события – это атака не только на православие, но и на Россию

«Грузия грубо нарушила международное право, – подчеркнул Климов. – Она не справилась со своими обязательствами в отношении проводимых на её территории международных мероприятий. А как известно, любое государство, принимающее такие серьёзные статусные мероприятия, несёт ответственность за безопасность его проведения».

Кроме того, член Совфеда считает, что помимо попытки нанести удар, дискредитировать МАП, в Грузии начался процесс по незаконной смене власти.

«Я уверен, что за антироссийскими настроениями, которые нагнетаются в Грузии, стоят заокеанские кураторы, задача которых сменить относительно нейтральную по отношению к Москве власть на откровенно враждебную к нам», – резюмировал сенатор.

В свою очередь его коллега по Совету Федерации глава международного комитета Константин Косачёв заявил, что вчерашние события – это очевидная демонстрация слабости Грузии, как суверенного государства.

«Все вчера увидели, что при малейшей атаке со стороны оппозиции, власти Грузии мгновенно слили свои собственные позиции, начав переводить стрелки сначала на каких-то технических сотрудников, а потом, как это принято и на Россию, которая якобы стоит за беспорядками. Это провал Грузии, это позор Грузии, это неприемлемая ситуация с точки зрения поведения страны в современном цивилизованном международном сообществе», – резюмировал сенатор.

Ранее действие властей Грузии также осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что что действия местный властей противоречат нормам проведения международных мероприятий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, события который происходят в Грузии является русофобской провокацией.

Напомним, массовые беспорядки начались в Тбилиси 21 июня после скандала на заседании Генеральной сессии МАП, когда представитель России Сергей Гаврилов открыл собрание, находясь в кресле главы парламента Грузии. Это возмутило депутатов от оппозиции, которые в знак протеста покинули заседания. Позже в здание парламента ворвались радикалы. Они облили Гаврилова водой и пытались отобрать у него документы.

Уже ближе к вечеру собравшаяся у здания парламента толпа попыталась взять здание парламента штурмом. Вспыхнули столкновения с правоохранителями. В результате пострадало около 250 человек.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков, при этом назвав нашу страну «врагом и оккупантом», а спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку.