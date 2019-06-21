Вход/Регистрация Подписка

«Думаю, что это полная ложь» — лидер Малайзии об итогах расследования крушения рейса МН17

Москва, 21.06.2019
Премьер-министр Малайзии не согласился с выводами Следственной группы и назвал обвинения в адрес России и россиян «смехотворными» и «политически мотивированными».
#Происшествия и катастрофы
#Расследование
#Донбасс
#Мир
  • «Думаю, что это полная ложь» — лидер Малайзии об итогах расследования крушения рейса МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

Zuma\TASS

В среду, 19 июня, Международная следственная группа (JIT) обвинила Россию и четверых человек, включая троих россиян, в крушении «Боинга», сбитого летом 2014 года в небе над Донбассом. По мнению группы, состоящей из следователей Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, лайнер малазийской авиакомпании Malaysian Airlines, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбит из установки «Бук», которая находится на вооружении 53 бригады сил ПВО ВС России, дислоцированной в Курске, пишет Bloomberg.

К катастрофе, считают следователи, причастны Сергей Дубинский, Леонид Харченко, Игорь Стрелков и Олег Пулатов. Суд над ними запланирован на следующий год. Он начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года даже в том случае, если на нем не будут присутствовать обвиняемые. Представитель Малайзии, входящий в следственную группу, заявил на ее пресс-конференции, что правительство Малайзии поддерживает как расследование, так и его последние выводы.

Однако премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на следующий день опроверг слова малайского представителя. Он не нашел доказательной базы в обвинениях следственной группы и назвал их «смехотворными» и «политически мотивированными».

«Вот уж не думал, что политики могут быть настолько глупы, чтобы так действовать, — заявил Махатхир журналистам. — Думаю, что это полная ложь. Мы очень недовольны тем, что с самого начала это (расследование) превратилось в выполнение политического заказа по обвинению Россию в преступлении. Пока нет никаких доказательств, одни слухи». Ранее он уж высказывал несогласие с точкой зрения о причастности россиян к крушению

93-летний лидер Малайзии потребовал веских доказательств, подчеркнув, что на данный момент у следствия нет ничего, кроме слухов. На вопрос одного из журналистов, имеют ли его слова к продаже пальмового масла, он ответил отрицательно.

Пальмовое масло играет очень важную роль в малазийской экономике, комментирует Bloomberg заявления Махатхира Мохамада, и является одним из главных источников поступления валюты. В начале этого года Еврокомиссия рекомендовала отказаться к 2030 году от использования пальмового масла в качестве биотоплива для транспорта на том основании, что его производство приводит к сильной дефорестации, т.е. вырубке лесов. После этого решения Куала-Лумпур обвинил Брюссель в объявлении торговой войны Малайзии.

На Западе позицию малайского лидера называют «странной». Больше всего его сомнениями недовольны в Гааге. Прибывший в Брюссель на саммит ЕС премьер-министр Нидерландов Марк Рютте раскритиковал заявление коллеги из Малайзии: «Естественно, родственники (жертв) будут разочарованы этим (словами Махатира)».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    2. В России могут появиться на свет генно-модифицированные дети
      В России могут появиться на свет генно-модифицированные дети
    3. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама