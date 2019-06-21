«Думаю, что это полная ложь» — лидер Малайзии об итогах расследования крушения рейса МН17

В среду, 19 июня, Международная следственная группа (JIT) обвинила Россию и четверых человек, включая троих россиян, в крушении «Боинга», сбитого летом 2014 года в небе над Донбассом. По мнению группы, состоящей из следователей Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, лайнер малазийской авиакомпании Malaysian Airlines, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбит из установки «Бук», которая находится на вооружении 53 бригады сил ПВО ВС России, дислоцированной в Курске, пишет Bloomberg.

К катастрофе, считают следователи, причастны Сергей Дубинский, Леонид Харченко, Игорь Стрелков и Олег Пулатов. Суд над ними запланирован на следующий год. Он начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года даже в том случае, если на нем не будут присутствовать обвиняемые. Представитель Малайзии, входящий в следственную группу, заявил на ее пресс-конференции, что правительство Малайзии поддерживает как расследование, так и его последние выводы.

Однако премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на следующий день опроверг слова малайского представителя. Он не нашел доказательной базы в обвинениях следственной группы и назвал их «смехотворными» и «политически мотивированными».

«Вот уж не думал, что политики могут быть настолько глупы, чтобы так действовать, — заявил Махатхир журналистам. — Думаю, что это полная ложь. Мы очень недовольны тем, что с самого начала это (расследование) превратилось в выполнение политического заказа по обвинению Россию в преступлении. Пока нет никаких доказательств, одни слухи». Ранее он уж высказывал несогласие с точкой зрения о причастности россиян к крушению

93-летний лидер Малайзии потребовал веских доказательств, подчеркнув, что на данный момент у следствия нет ничего, кроме слухов. На вопрос одного из журналистов, имеют ли его слова к продаже пальмового масла, он ответил отрицательно.

Пальмовое масло играет очень важную роль в малазийской экономике, комментирует Bloomberg заявления Махатхира Мохамада, и является одним из главных источников поступления валюты. В начале этого года Еврокомиссия рекомендовала отказаться к 2030 году от использования пальмового масла в качестве биотоплива для транспорта на том основании, что его производство приводит к сильной дефорестации, т.е. вырубке лесов. После этого решения Куала-Лумпур обвинил Брюссель в объявлении торговой войны Малайзии.

На Западе позицию малайского лидера называют «странной». Больше всего его сомнениями недовольны в Гааге. Прибывший в Брюссель на саммит ЕС премьер-министр Нидерландов Марк Рютте раскритиковал заявление коллеги из Малайзии: «Естественно, родственники (жертв) будут разочарованы этим (словами Махатира)».