Вход/Регистрация Подписка

Эксперты рассказали, где в России продается самая дешевая клубника

Москва, 21.06.2019
  • Эксперты рассказали, где в России продается самая дешевая клубника

Из открытых источников

Как рассказали эксперты, сегодня в России цены на клубнику в среднем составляют 270 рублей за килограмм, для оптовых покупателей эта ягода обойдется в 230 рублей.

Эксперты изучили как рынок традиционных магазинов, так и покупки онлайн. Дороже всего покупать клубнику в интернет-магазинах оказалось в Тюмени. Там придется выложить за килограмм этой ягоды 600 рублей. На втором месте Иркутск, здесь сеть можно купить клубнику за 540 рублей за кило. Замыкает тройку лидеров по дороговизне клубники Красноярск с ценой в 530 рублей за килограмм. Далее следует Москва (460 рублей).

Самой дешевой признана клубника в Сочи со стоимостью в 130 рублей. Далее следуют Петербург, Воронеж и Липецк (170 руб).

Что касается традиционных магазинов и рынков, то в лидерах опять Сибирь. Самая дорогая клубника России продается в магазинах Красноярска (652 рубля). На втором и третьем местах с большим отрывом следует Москва (364 рубля) и Новосибирск (309 рублей).

Выгодней всего оказалось покупать клубнику в Воронеже. В этом российском городе ягода стоит всего 115 рублей за кило. Далее следуют Каснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей).

Ранее диетологи рассказали, сколько можно съедать клубники в день. Оказывается, без вреда для здоровья дневная норма потребления этой ягоды составляет не более 300 грамм в день, а вот аллергикам и вовсе это лакомство противопоказано.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    2. В России могут появиться на свет генно-модифицированные дети
      В России могут появиться на свет генно-модифицированные дети
    3. Польша: «золотая эра» подошла к концу
      Последние годы Польшу ставили в пример в Европе благодаря стремительному росту экономики, свойственному развивающимся странам, и умеренному росту инфляции, более свойственному развитым странам. Однако времена, когда польской экономике завидовали, похоже, проходят, считает Bloomberg
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама