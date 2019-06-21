Эксперты рассказали, где в России продается самая дешевая клубника

Как рассказали эксперты, сегодня в России цены на клубнику в среднем составляют 270 рублей за килограмм, для оптовых покупателей эта ягода обойдется в 230 рублей.

Эксперты изучили как рынок традиционных магазинов, так и покупки онлайн. Дороже всего покупать клубнику в интернет-магазинах оказалось в Тюмени. Там придется выложить за килограмм этой ягоды 600 рублей. На втором месте Иркутск, здесь сеть можно купить клубнику за 540 рублей за кило. Замыкает тройку лидеров по дороговизне клубники Красноярск с ценой в 530 рублей за килограмм. Далее следует Москва (460 рублей).

Самой дешевой признана клубника в Сочи со стоимостью в 130 рублей. Далее следуют Петербург, Воронеж и Липецк (170 руб).

Что касается традиционных магазинов и рынков, то в лидерах опять Сибирь. Самая дорогая клубника России продается в магазинах Красноярска (652 рубля). На втором и третьем местах с большим отрывом следует Москва (364 рубля) и Новосибирск (309 рублей).

Выгодней всего оказалось покупать клубнику в Воронеже. В этом российском городе ягода стоит всего 115 рублей за кило. Далее следуют Каснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей).

Ранее диетологи рассказали, сколько можно съедать клубники в день. Оказывается, без вреда для здоровья дневная норма потребления этой ягоды составляет не более 300 грамм в день, а вот аллергикам и вовсе это лакомство противопоказано.