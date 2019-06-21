Гид по Зеленому театру ВДНХ: лучшие концерты под открытым небом

Итальянская компания NoGravity, которая воскрешает театральные чудеса эпохи Возрождения, представит новый спектакль, посвященный гению Леонардо да Винчи. Публика увидит оживших героев фантастической вселенной знаменитого итальянца на сцене Зеленого театра с 12 по 14 июля. Leonardo – это зрелищная хореография в исполнении танцоров-акробатов, перемещающихся в воздухе в бесконечном исследовании равновесия и совершенства и раскрывающих самые важные аллегории рисунков и философии Леонардо. Зрители из XXI века смотрят на театральную машинерию Ренессанса и даже приблизительно не могут понять, как она устроена и за счет чего на сцене происходят самые настоящие чудеса. Итальянская театральная компания NoGravity покажет современной публике, что иллюзия, волшебство и театр даже спустя столетия продолжают оставаться синонимами

Музыка под открытым небом



Летом в Зеленом театре ВДНХ пройдут концерты самых популярных групп и исполнителей. 22 июня здесь даст сольный концерт уникальная Наргиз, 5 июля на сцену театра поднимется Музыкальный коллектив Петра Налича. Также с летней концертной программой в театре выступят тбилисские романтики “Мгзавреби”, Пелагея и "Моральный кодекс". Большим праздником для меломанов станет выступление Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы, запланированного на 16 августа

Уникальные концерты и шоу



Специально для зрителей Зеленого театра организаторы подготовили невероятный музыкальный сюрприз - концертное шоу "Optimystica Orchestra/8 женщин". 25 июля впервые вместе с Optimystica Orchestra — проектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова — под открытым небом выступит сразу восемь знаковых артисток независимой российской сцены. Группа Optimystica Orchestra — символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов “Аквариума”, “Ленинграда”, “Сплина” и Tequilajazzz, — которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку, как будто специально созданную для этого вечера. Обволакивающий джаз, проникновенная босса-нова, упругие латинские ритмы прозвучат в сопровождении вокала замечательных артисток, среди которых неповторимые и разноплановые поэт Вера Полозкова, певицы Ирина Богушевская, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Мариам Мерабова, харизматичная солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина, актриса театра и кино Мириам Сехон (Race to Space, ВИА "Татьяна", Green Point Orchestra), поэтесса и композитор Татьяна Зыкина и певица и композитор Тося Чайкина. Все участники вечера соберутся на сцене Зеленого театра только один раз

От духовых оркестров до городских романтиков



По традиции на сцене Зеленого театра пройдет несколько выступлений в рамках Фестиваля духовых оркестров, который будет проводиться уже в 6-й раз. За годы существования праздник духовой музыки под открытым небом стал популярным среди москвичей. Тысячи людей приезжают на Главную выставку страны каждую неделю, чтобы послушать живую музыку — классическую, джазовую, этническую, военную, популярную. Вход на все события фестиваля свободный. Еще одним ярким событием летней жизни Зеленого театра станет фестиваль "Городские романтики". Зрители получат возможность бесплатно посетить концерты российских звезд, исполняющих музыку разных лет - хулиганских 30-х, ностальгических 50-х и романтичных 70-х. Музыкальный коллектив «Весна» (Виктория Гиссен (Мейделех) & Оркестр Klezmasters), выступит здесь 23 июня в 15 часов и подарит встречу с хорошо известными и горячо любимыми песнями советского времени. Артист, философ, воин и поэт, основатель и бессменный лидер группы «ВА-БАНКЪ» Александр Ф. Скляр выйдет на сцену 27 июня в 20 часов. Его музыка - сплав многих стилей и направлений: от рока до кабаре. В присущей только ему манере он

исполняет песни Вертинского, Утесова, Высоцкого. Для "Фестиваля городских романтиков" Олег Чубыкин готовит специальный сет, где он и его музыканты 30 июня в 15 часов исполнят как проверенные хиты Rain, rain и "Не случайно", так и песни с новой пластинки артиста с говорящим названием "Романтика"