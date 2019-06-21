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Гид по Зеленому театру ВДНХ: лучшие концерты под открытым небом

Москва, 21.06.2019
#Культура
  • Гид по Зеленому театру ВДНХ: лучшие концерты под открытым небом

В год Юбилея ВДНХ после реконструкции открывается культовая концертная площадка – Зеленый Театр. Он предстанет в обновленном историческом облике, чтобы снова занять знаковое место в культурной жизни Москвы. После реконструкции в зале театра комфортно могут разместиться около 3000 тысяч зрителей, которых этим летом ждет обширная программа мероприятий различных жанров: парковая эстрада, авторская программа, концерты отечественных музыкальных исполнителей, театральные программы. Всего на площадке театра запланировано свыше 50 мероприятий. Рассказываем, какие из них нельзя пропустить этим летом

Фестиваль искусств "Вдохновение"

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Итальянская компания NoGravity, которая воскрешает театральные чудеса эпохи Возрождения, представит новый спектакль, посвященный гению Леонардо да Винчи. Публика увидит оживших героев фантастической вселенной знаменитого итальянца на сцене Зеленого театра с 12 по 14 июля. Leonardo – это зрелищная хореография в исполнении танцоров-акробатов, перемещающихся в воздухе в бесконечном исследовании равновесия и совершенства и раскрывающих самые важные аллегории рисунков и философии Леонардо. Зрители из XXI века смотрят на театральную машинерию Ренессанса и даже приблизительно не могут понять, как она устроена и за счет чего на сцене происходят самые настоящие чудеса. Итальянская театральная компания NoGravity покажет современной публике, что иллюзия, волшебство и театр даже спустя столетия продолжают оставаться синонимами

Расписание и билеты

Музыка под открытым небом

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Летом в Зеленом театре ВДНХ пройдут концерты самых популярных групп и исполнителей. 22 июня здесь даст сольный концерт уникальная Наргиз, 5 июля на сцену театра поднимется Музыкальный коллектив Петра Налича. Также с летней концертной программой в театре выступят тбилисские романтики “Мгзавреби”, Пелагея и "Моральный кодекс". Большим праздником для меломанов станет выступление Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы, запланированного на 16 августа

Уникальные концерты и шоу

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Специально для зрителей Зеленого театра организаторы подготовили невероятный музыкальный сюрприз - концертное шоу "Optimystica Orchestra/8 женщин". 25 июля впервые вместе с Optimystica Orchestra — проектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова — под открытым небом выступит сразу восемь знаковых артисток независимой российской сцены. Группа Optimystica Orchestra — символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов “Аквариума”, “Ленинграда”, “Сплина” и Tequilajazzz, — которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку, как будто специально созданную для этого вечера. Обволакивающий джаз, проникновенная босса-нова, упругие латинские ритмы прозвучат в сопровождении вокала замечательных артисток, среди которых неповторимые и разноплановые поэт Вера Полозкова, певицы Ирина Богушевская, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Мариам Мерабова, харизматичная солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина, актриса театра и кино Мириам Сехон (Race to Space, ВИА "Татьяна", Green Point Orchestra), поэтесса и композитор Татьяна Зыкина и певица и композитор Тося Чайкина. Все участники вечера соберутся на сцене Зеленого театра только один раз

От духовых оркестров до городских романтиков

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По традиции на сцене Зеленого театра пройдет несколько выступлений в рамках Фестиваля духовых оркестров, который будет проводиться уже в 6-й раз. За годы существования праздник духовой музыки под открытым небом стал популярным среди москвичей. Тысячи людей приезжают на Главную выставку страны каждую неделю, чтобы послушать живую музыку — классическую, джазовую, этническую, военную, популярную. Вход на все события фестиваля свободный. Еще одним ярким событием летней жизни Зеленого театра станет фестиваль "Городские романтики". Зрители получат возможность бесплатно посетить концерты российских звезд, исполняющих музыку разных лет - хулиганских 30-х, ностальгических 50-х и романтичных 70-х. Музыкальный коллектив «Весна» (Виктория Гиссен (Мейделех) & Оркестр Klezmasters), выступит здесь 23 июня в 15 часов и подарит встречу с хорошо известными и горячо любимыми песнями советского времени. Артист, философ, воин и поэт, основатель и бессменный лидер группы «ВА-БАНКЪ» Александр Ф. Скляр выйдет на сцену 27 июня в 20 часов. Его музыка - сплав многих стилей и направлений: от рока до кабаре. В присущей только ему манере он  

исполняет песни Вертинского, Утесова, Высоцкого. Для "Фестиваля городских романтиков" Олег Чубыкин готовит специальный сет, где он и его музыканты 30 июня в 15 часов исполнят как проверенные хиты Rain, rain и "Не случайно", так и песни с новой пластинки артиста с говорящим названием "Романтика"

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