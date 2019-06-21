Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: то в жар, то в холод

В Гисметео подготовили новый прогноз погоды на ближайшие две недели, пообещав жителям Европейской части России очередные температурные перепады – от падения 100-летних рекордов жары до столкновения циклонов и антициклонов, которые могут привести не только к резкому снижению температурного фона, но и к стихийным бедствиям.

Прогноз погоды на 14 дней в северо-западных регионах России

Метеорологи Гисметео обещают жителям северо-западных регионов страны температурные качели, сильные ливни, грозы, местами шквалистый ветер. Так, в Вологодской области пока очень жарко. Например, сегодня на пике жары воздух прогревался до плюс 29-31. В субботу, 22 июня температурный фон сохранится примерно на том же уровне. Однако уже с 23 июня начнётся похолодание, которое продлится минимум до следующих выходных. Средняя температура воздуха в этот период составит 17-18 градусов выше нуля.

Кроме того, прогнозируются мощные ливни. С 29 июня по 6 июля здесь, как и в соседних Архангельской, Новгородской и Ленинградской областях, будет переменная облачность. При этом на смену антициклонам будут приходить циклоны. Столбики термометров станут, то стремительно подниматься вверх до плюс 28-29, то падать вниз до отметки плюс 15-17. На понижение температурного фона повлияют атмосферные вихри большого масштаба с низким давлением в центре.

Погода на две недели в Краснодарском крае и Ставрополье

Относительная климатическая стабильность, по прогнозу Гисметео, ожидается в Краснодарском крае. Здесь все 14 ближайших дней будет по-летнему жарко, даже в ночное время суток (плюс 22-24). К полудню же почти ежедневно солнце будет разогревать воздух до 29-32 выше нуля. В Краснодаре небольшие осадки ожидаются в понедельник, 24 июня, в пятницу, 28 июня и во вторник, 2 июля.

В Сочи с 22 июня по 6 июля погода ожидается болея мягкая. Лёгкий морской бриз при дневной температуре 27-29 сделают нахождение в этом городе-курорте комфортным, как для местных жителей, так и для отдыхающих. Немного испортить настроение могут ливни и грозы, которые прогнозируются в период с 1 по 4 июля. Но тёплое море, которое уже прогрелось на сочинском побережье до 25-26 градусов вернёт всем замечательное расположение духа.

На курортах Ставропольского края не так жарко, но солнечно и почти без осадков. Метеорологи Гисметео прогнозируют на ближайшие 14 дней в Кисловодске плюс 23-25, в Пятигорске – плюс 24-26, в Минводах – плюс 26-28.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 14 дней

Согласно прогнозу погоды Гисметео, Москву, где пока сохраняется летний зной, вновь будет бросать то в жар, то в холод. Например, сегодняшний день оказался самым тёплым за последние 50 лет – к полудню термометры показывали плюс 31. В субботу, 22 июня синоптики ожидают, что в столице может пасть более чем 100-летний рекорд жары – метеорологи обещают выше 32 градусов тепла. Напомним, рекордная жара в этот день в регионе была зафиксирована ещё в 1917 году, когда столбики термометров показывали плюс 31,8.

В ночь на воскресенье, 23 июня на Москву может обрушиться сильный ливень, а вместе с ним в столичный регион вернётся прохладный воздух. Арктический циклон, который уже приближается к Москве, понизит температуру воздуха днём в воскресенье почти на 10 градусов – до плюс 23-24 в черте города и до плюс 21-23 – в области.

Ещё через неделю – к следующим выходным – прогнозируется всего плюс 16-18. И это днём. А ночью при усилении ветра до 12-14 метров в секунду столбики термометров опустятся до плюс 9-11, что значительно ниже климатической нормы для конца июня. Такая погода сохранится и в начале второго летнего месяца. При этом ожидается выпадение осадков высокой интенсивности и даже ураган.