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Как США планируют «задушить» иранскую экономику

Москва, 21.06.2019
Президент США 21 июня отменил, как он сам сообщил, авиаудар по Ирану. Вероятно, было сочтено, что такая мера мало даст, при этом сильно взвинтив напряженность и направив вверх цену нефти. У США есть долгосрочный план. Сильно навредив иранскому нефтяному экспорту, в Вашингтоне готовятся ввести следующий пакет санкций, направленный против газового сектора
#Газовые войны
#Иран
#Торговая война США
#Мир
#Экономика
  • Как США планируют «задушить» иранскую экономику

На карте иранских газопроводов 2011 года показано и направление запланированного газопровода в Сирию, для поставок в Европу. Возможно, из-за этого плана и началась Сирийская война, а теперь на Иран пытыются наложить "газовые" санкции

Reuters/TASS

Санкции США направлены, конечно, против всей экономики Ирана, но «заточены», если можно так выразиться, против главной отрасли – энергетики. Как пишет портал Oilprice (ОР), цель санкций в этом направлении заключается в том, чтобы снизить экспорт иранских энергетических ресурсов до 14 млрд долларов. В Вашингтоне считают, что при доходах от энергоносителей, не превышающих 14 млрд долларов в год, в Иране должно, с одной стороны, произойти восстание народа, которое приведет к долгожданной (для американцев) смене режима, а с другой, не наступит гуманитарный кризис, который Америке из соображений имиджевого характера совсем не нужен.

Финансовое положение ИРИ быстро ухудшается, потому что около 40% бюджета приходится на долю нефти. Бюджет на этот год был посчитан при условии экспорта приблизительно 1,54 млн баррелей нефти и газового конденсата в день, по 54,1 доллара за баррель, но сейчас оба этих условия невыполнимы. В мае экспорт иранской нефти не превышал 400 тыс. бар./сутки, что вдвое меньше апреля и в 6 раз меньше апреля 2018 г.( 2,5 млн бар./сутки).

В связи с санкциями Тегерану приходится продавать нефть с большими скидками, достигающими 22-25% от официальной цены. С учетом расходов для нефти, направляемой, к примеру, в Китай, который был крупнейшим покупателем иранской нефти, получается цена лишь около 30 долларов за баррель.

До введения в ноябре прошлого года жестких санкций против иранской «нефтянки», и отмены разрешений на покупку иранской нефти для восьми стран в мае уже этого года, нефть и газовый конденсат приносили бюджету как минимум 30 млрд долларов в год. 24 млрд из них шли в операционные расходы правительства, а оставшиеся шесть миллиардов отправлялись в Фонд национального развития.

Буквально несколько дней назад США существенно ужесточили исполнение санкций. Министерство финансов США запретило компаниям иметь дело с крупнейшей нефтехимической компанией Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company, объяснив это ее связями с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), хотя со «стражами» в Иране связаны все, а также с 39 ее дочками. Это означает начало нового – нефтехимического этапа в санкционной войне с Ираном.

На очереди в Вашингтоне объявление санкций против газового сектора Ирана. Однако с этими санкциями может возникнуть заминка в связи с тем, что они могут еще больше ухудшить и без того плохие отношения с Евросоюзом и особенно с Германией. Европа сейчас как раз ищет новых поставщиков газа, которые могли бы поставлять голубое топливо по более низкой, чем у американцев, цене.

Самым вероятным таким поставщиком, конечно, является Россия. Никого не удивляет поэтому та ярость, с которой США борются против газопровода «Северный поток 2», который значительно увеличит объем дешевого российского газа, поступающего в Европу через Германию. Сравнение явно не в пользу американского сжиженного газа: LNG стоит от 6 до 7,5 долларов за миллион британских тепловых единиц, а российский газ – от 3,5 до 4 долларов.

Кстати, объявив санкции против иранского газа, Вашингтон нарушит обещание, данное Берлину. Не так давно Америка пообещала, что если ЕС перестанет покупать иранскую нефть, то США не будут вводить санкции против иранских газовиков.

В связи со всеми вышеизложенными причинами в Вашингтоне очень внимательно следят за тем, чтобы Иран не раздобыл где-нибудь на стороне дополнительные несколько миллиардов долларов. Недавно в прессу попало якобы секретное письмо помощника министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке Сигала Манделькера, в котором прозрачно намекается на возможные санкции против изобретенного Европой финансового механизма обхода американских санкций INSTEX.

В Вашингтоне очень боятся, что какая-то часть многих десятков миллиардов долларов, которые Ирану должны за нефть Китай и другие азиатские страны, может попасть к иранцам через этот механизм. И эти страхи, считает OР, вполне обоснованы.

Источник портала полагает, что если США выполнят угрозу и сведут поступления в бюджет ИРИ от продажи энергоносителей до 14 млрд долларов, то Ирану придется принимать очень важное и ответственное решение… Какое именно, он умалчивает.

 

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