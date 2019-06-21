Как выбрать кухонную посуду?

Если вы решили купить посуду для кухни, очень важно учитывать из какого материала она изготовлена, поскольку от этого зависит, для готовки каких блюд она подходит.

В алюминиевой посуде не следует готовить кислую и острую еду. Даже при незначительном нагревании кислоты и щелочи вступают в реакцию с алюминием, образуя соли этого металла, который наносит колоссальный вред человеческому организму. Но для приготовления молочных блюд алюминиевая посуда незаменима, поскольку в ней они, в отличие от эмалированной посуды, не пригорают.

Весьма популярна посуда, изготовленная из нержавейки, которая обладает стойкостью к окислению и привлекательно выглядит. При готовке в ней продукты не утрачивают своих свойств и вкусовых качеств. Тем не менее, присутствующий в нержавейке никель является аллергеном и способен привести к дерматозу. По этой причине не следует пользоваться такой кухонной посудой постоянно.

Прекрасно себя проявила эмалированная посуда. Она подходит для готовки любых блюд. Основной недостаток эмалированной посуды заключается в ее хрупкости. При небрежном обращении на эмали образуются сколы и трещины, через которые металл подвергается воздействию влаги, что приводит к развитию коррозионного процесса.

Абсолютно безопасна жароустойчивая посуда, изготовленная из керамики и стекла. Однако надо учитывать, что керамика довольно быстро впитывает жир, который сложно отмывать. Кроме того, стоимость кухонной посуды из керамики и стекла достаточно высока.

В последние годы производители стали выпускать посуду с полимерным противопригарным покрытием. Она химически инертна, безвредна, а еда в ней не пригорает. Однако при нагреве сковородки до трехсот градусов по Цельсию начинается разложение полимерного покрытия, которое при этом испускает токсичные испарения. Пользоваться такими сковородками следует только вместе с деревянными или пластмассовыми лопатками.

Чугунная кухонная посуда отличается большим весом, однако еда в ней долго нагревается (что хорошо для тушения), долго остывает и практически не пригорает.

Большое значение имеет и толщина посуды. Она должна составлять не менее двух миллиметров, в противном случае посуда вскоре деформируется и становится непригодной к использованию. Наибольшее распространение получила посуда толщиной два с половиной миллиметра.