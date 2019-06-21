Коломойский – Зеленскому: «Могу на Донбассе ларек покрасить»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского об их якобы состоявшейся встрече. Коломойский заявил, что не видел Зеленского после инаугурации.

Ранее Зеленский заявил, что провел встречи с тремя «представителями крупного бизнеса», в том числе и с Коломойским, в ходе которой попросил олигархов финансово поучаствовать в восстановлении подконтрольной Киеву части Донбасса. «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — так обрисовал Зеленский итоги встречи со спонсором своей предвыборной кампании.

«Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления», — прокомментировал Коломойский слова президента Украины. Олигарх так же заявил, что «на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек». В январе 2018 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Коломойского и ограничил его личные траты 20 тыс. фунтов в неделю в качестве обеспечения иска «Приватбанка», по мнению руководства которого его бывшие акционеры выводили из банка деньги вкладчиков.