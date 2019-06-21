Вход/Регистрация Подписка

Коломойский – Зеленскому: «Могу на Донбассе ларек покрасить»

Москва, 21.06.2019

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского об их якобы состоявшейся встрече. Коломойский заявил, что не видел Зеленского после инаугурации.

Ранее Зеленский заявил, что провел встречи с тремя «представителями крупного бизнеса», в том числе и с Коломойским, в ходе которой попросил олигархов финансово поучаствовать в восстановлении подконтрольной Киеву части Донбасса. «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — так обрисовал Зеленский итоги встречи со спонсором своей предвыборной кампании.

«Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления», — прокомментировал Коломойский слова президента Украины. Олигарх так же заявил, что «на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек». В январе 2018 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Коломойского и ограничил его личные траты 20 тыс. фунтов в неделю в качестве обеспечения иска «Приватбанка», по мнению руководства которого его бывшие акционеры выводили из банка деньги вкладчиков.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    2. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: погода снова всех удивит
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: погода снова всех удивит
    3. Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
      Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама