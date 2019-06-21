Комитет по бюджету: народ не понимает, что его счастье в росте налогов

Перечень непопулярных мер еще не исчерпан?

«Есть непопулярные меры, за которые нас жители ругают, но потом понимают, что эти же деньги идут на развитие. Оно невозможно без этой поддержки, без этих налогов», — заявила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата, тот же рост НДС, который привел к фронтальному повышению цен на товары и услуги, является «непопулярной мерой», но через год-два он станет причиной заметных результатов дополнительного финансирования нацпроектов.

По оценке Ирины Гусовой, повышение налога на добавленную стоимость до 20%, которое, по оценке Минфина, равносильно изъятию у населения и бизнеса по 600 млрд рублей в год, поможет дорожному строительству в регионах, развитию сел и улучшению демографической ситуации. Для этих целей уже была проведена корректировка бюджета. В число направлений, на которые будут потрачены средства, по словам Гусевой, были включены борьба с бедностью, социальное развития села, поддержка промышленности и меры по стимулированию рождаемости.

«У нас когда-то и было 20% НДС, потом, на каком-то этапе, мы снижали до 18%, потому что жизнь в стране была легче, санкций не было. Мы же понимаем, что бюджет — это налоги», — заявила Гусева. «Мы же должны понимать, что надо развивать инфраструктуру и удовлетворять потребности людей, тех, которые задают сегодня вопросы на прямой линии, ведь все вопросы конкретные — про мусор, про коммуникации», — добавила она.

Депутатская логика выглядела бы еще убедительней, если бы не огромный профицит российского бюджета, то есть, по сути, избыточные налоги, собираемые с населения и с бизнеса. Причем, этот профицит является не ситуативным, он планируется на годы вперед. Только на днях, 18 июня правительственная комиссия уже утвердила профицит федерального бюджета РФ на 2020 год — в размере 1,335 трлн рублей (при доходах в 20,333 трлн руб. и расходах в 18,998 трлн руб.), как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина. Не на финансирование ли этого планового профицита направлены намерения, пока только намерения, комитета по бюджету и налогам повысить последние?

О смысле профицита говорят туманно, обычное объяснение, как и по теме зарубежных резервов — «подушка безопасности». Но подушкой можно и задушить экономику.

Другая любимая тема: необходимость «непопулярности» — ранее реформ, теперь вообще экономических мер. Финансово-экономическая политика считается направленной на рост уровня жизни и улучшение условий бизнеса. Тем временем, и то, и другое не растет или ухудшается. А оценивать результаты этой политики дозволяется только тем, кто ее и вырабатывает. В чьих именно интересах она разрабатывается? Нельзя сказать, что на этот вопрос можно дать ясный ответ. Конечно, тем же профицитом оплачивается спокойствие тех, кто ведает экономикой и финансами, но он представляется все же чрезмерной платой за такое спокойствие.

Опрашенные нами аналитики, между тем, обращают внимание на поход государства против сложившегося, огромного теневого сектора. Возможно, мотивация к реальному ужесточению экономической политики действительно состоит, в том числе, и в этом. Однако теневой сектор от «непопулярных» мер только растет. А кроме того, его воротилы, это не рукастые мастера «гаражной экономики», способные отремонтировать даже авиадвигатель. А куда более крупные фигуры, связанные с тем же бюджетом, например, бенефициары госзакупок, о которых Счетная палата докладывает, что там вообще «вне видимости», то есть контроля, операции на сумму 7,5 трлн рублей. Вовсе не все это теневые деньги, конечно, но не лучше ли сначала поставить их под контроль? Ведь только это более трети госбюджета и шесть профицитов.

Шаги навстречу

Тот факт, что основная часть бюджета страны собирается из налоговых отчислений, вполне справедлив, полагает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, хотя чем больше денег остается у населения, тем активнее себя ведет российский потребительский рынок. Сегодня, указывает он, для России характерна следующая зависимость: чем больше изъятых из оборота денег будет направлено на создание и улучшение инфраструктуры, поддержки предпринимателей, реализации нацпроектов, тем больше будет экономический подъем по окончанию реализации этих программ.

Социальное значение налоговой политики трудно переоценить, однако взыскательно оценивать налоговую и финансовую политику так же необходимо Сергей Фадеичев/ТАСС

При этом, добавляет эксперт, наряду с повышением налогового давления на бизнес, государство идет на встречу предпринимателям и дает различные преференции в виде амнистии капиталов, надзорных каникул, поддержки МСП при IPO и т.д. Сегодняшний курс государства направлен на планомерное раскрытие теневого сектора экономики. Самозанятые граждане, различного рода рантье не платят налогов, а это, между прочим, очень большие бюджетные потери.

В ближайшем будущем мы будем наблюдать разработку механизмов по выявлению и контролю за теневыми доходами через банковские и иные организации, уверен Артем Деев. Другой тренд в этом же направлении - борьба с контрафактом, нелегальным товарооборотом, путем маркирования товаров.

Где наше место в нацпроектах?

Смысл повышения НДС до 20% заключался в том, чтобы решить таким образом проблему наполнения бюджета, который стал недо//получать из-за санкций, теневой экономики и как следствия слабого экономического роста, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Такого рода «изъятие» денег у населения всегда воспринимается негативно так как в первую очередь это бьёт по и без того худым кошелькам россиян. При этом для населения самое главное, чтобы уровень жизни с каждым годом улучшался. Но выводы о его улучшении делаются гражданами, если растут зарплаты, улучшается обслуживание в государственных учреждениях, а также, разумеется, если становятся более доступными цены в магазинах.

В нашей же ситуации государство решило пойти по более сложному пути – анонсировав, что улучшение качества жизни возложено на национальные проекты, которые должны к 2024 году усилить экономический рост. При этом, говорит аналитик, поскольку у государства нет дополнительных средств на их реализацию, то помочь в этом должно само население. Осмелюсь предположить, что так большинство россиян и полагают – 600 млрд рублей налогов за счет НДС это цена нацпроектов на благо России, но есть ли здесь место самим россиянам?

С одной стороны, нацпроекты создадут более комфортные условия жизни с точки зрения передвижения – построят новые дороги, мосты, объекты общего пользования, с другой - конкретно жизнь каждой семьи от этого не улучшиться, так как пока нет точных ориентиров – будут ли быстрее расти зарплаты, и не замедлится ли рост цен. В сложившихся экономических условиях выполнение нацпроектов может и затормозиться на неопределенный срок, и в таком случае структурные проблемы российской экономики так и рискуют застыть на месте.

Изощренная логика, не лишенная логики

Есть точки зрения, что деньги нужно оставлять внутри экономики, а не изымать их с помощью дальнейшего повышения налогов, и здесь тоже есть своя логика, продолжает Илья Жарский. В стране огромный процент теневого сектора, который не сужается даже за счет попыток властей создать благоприятные условия для самозанятых. Это, кстати, не только вопрос честолюбия, но и следствие так называемого российского менталитета. В соответствие с ним, не делиться с государством — практика нормальная, так как большая часть чиновников, мягко говоря, ведет не честную игру и создает условия для так называемого «честного» увода государственных средств на сторону.

То есть, пока в сознании людей не создастся нового понимания, что власть перестала воровать, развитие теневого сектора не остановится. Люди до сих пор уверены, что часть их налогов расходуется на дорогие коттеджи или автомобили, поэтому проще не афишировать свой доход, чем поддерживать эту систему.

При этом, указывает Илья Жарский, действительно, если эти деньги не учитываются налоговыми органами, это не значит, что они не работают на страну, так как они точно также оборачиваются через куплю-продажу товаров и услуг, с них в любом случае производится отчисления в бюджет за счет повышенного НДС. В этом то, наверное, и состоит логика дальнейшего повышения налогов – как наиболее перспективного способа изымать причитающиеся в пользу государства незадекларированные доходы.