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Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка

Москва, 21.06.2019
  • Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка

Алексей Павлишак/ТАСС

21 июня курс доллара отыгрывает свои позиции к рублю после мощного проседания накануне, которое произошло на фоне решения ФРС 18-19 июня о сохранении процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Сегодня уже первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,11-63,17 руб. Таким образом, по итогам первого часа торгов на Московской бирже курс доллара составил 63,16 руб. (+27 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,28 руб. (+25,25 коп.). В дальнейшем рост курса доллара и евро продолжился. По данным на 14:55 доллар торгуется по 63,44 руб., евро 71,77.

Впрочем, большим сюрпризом это назвать нельзя. Рубль снижается к доллару и евро после существенного укрепления накануне. Другими словами, доллар вчера загнали и сейчас происходит естественный откат назад – обратное движение. Также есть риски стоп-лоссов по валютным шортам.

Кроме того, для нацвалюты остаются риски так называемого рыночного дисбаланса, которые напрямую связаны с волатильными разнонаправленными потоками дивидендного периода.

Однако, по мнению целого ряда экспертов, в дальнейшем рубль вновь отвоюет свои позиции. В частности, как рассказал в интервью «Эксперт Онлайн» Александр Осин – аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» – с точки зрения среднесрочного периода, можно ожидать укрепления курса рубля. При этом Осин убеждён, что сильной поддержкой для пары доллар/рубль являются уровни 55 руб. и 50 руб. за доллар. И это вовсе не шутка, а вполне объяснимая реальность. Дело в том, что курс доллара и евро к рублю РФ с начала года остаются в понижающемся тренде.

«Под влиянием повышения ставок ФРС ликвидность, сформированная в ходе проведенных в ЕС и США так называемых «количественных ослаблений», постепенно поступает на финансовый рынок и формирует спрос. Это позитивно для курса рубля», – подчеркнул аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

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