Курс доллара: с рублем произошла невероятная метаморфоза

Накануне российский рубль уверенно набирал обороты по отношению к доллару и евро. На закрытии торгов Московской биржи курс доллара по отношению к рублю остановился на отметке 62,91 руб. Курс евро закончил рабочий день на уровне 71, 028. Такие уровни оказались неожиданностью для аналитиков, несмотря на то, что важный фактор укрепления рубля - смягчение денежной политики ФРС - был учтен в большинстве прогнозов.

Как известно, снижение курса доллара, которое началось ещё в начале этой рабочей недели, резко усилилось после решения ФРС. Напомним, американский Центробанк по итогам заседания, состоявшегося 18-19 июня, сохранил процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. В коммюнике по итогам заседания ФРС говорилось о появившейся неопределенности в отношении перспектив экономики США.

Между тем, в тексте документа не было уже привычных слов о том, что «американский регулятор готов проявить терпение» при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Таким образом, ФРС дал чёткий сигнал участникам рынка о готовящемся решении по снижению ставки на следующем заседании. Переспав с этой мыслю, утром 20 июня курс доллара стремительно полетел вниз, причём фронтально. В частности, ближе к полудню по московскому времени индекс доллара упал почти на 0,50%, до 96,70 пункта.

Резкое движение на мировых рынках сыграло за российский рубль, который фактически попал под мощный фактор – удачно складывающуюся для нацвалюты внешнюю динамику. Примерно через час после начала торгов на Московской бирже курс доллара обновил минимум с августа (63,51) прошлого года, упав до 63,32 руб.

Во второй половине дня курс доллара обрушился ниже 63 руб. Это произошло впервые с 1 августа 2018 года. Так, по данным на 17:30 мск курс доллара к рублю на торгах Московской биржи составлял 62,98, что на 80,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ближе к вечеру рухнул и курс евро, который впервые с 4 мая 2018 года опустился ниже 71 руб.

При этом рубль уверенно растет к доллару и евро не только на фоне вполне ожидаемого решения ФРС, но и благодаря росту спроса на рублёвые активы, а также сильно подорожавшей нефти.

Для большинства экспертов, уверенный рост нацвалют не стал большим сюрпризом. Так, глава управления конверсионных и межбанковских операций банка «Зенит» Александр Карпов напомнил, что уже открытие торгов прошло с гэпом вверх к американской валюте. После чего весь день рубль рос, что связано с ожиданиями смягчения политики ФРС.

При этом он подчеркнул, что и до решения ФРС прогнозы по рублю были довольно позитивными, а заседание ФРС просто дало толчок в сторону его роста.

Однако тот же Карпов напомнил, что доллар просел не только по отношению к рублю, но и относительно всех мировых валют.

В свою очередь Юрий Кравченко – руководитель отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» подчеркнул, что даже при учёте общей положительной динамики валют EM рубль солидно опережал всех своих конкурентов. Поэтому он рискнул предположить, что в ближайшие дни нацвалюта продолжит свое укрепление.

«Курс доллар ещё сильнее ослабнет к рублю на фоне разыгравшийся аппетитов инвесторов и фактора налогового периода», - полагает Кравченко.

Любопытно, что внутренний валютный рынок никак не отреагировал на «Прямую линию» главы российского государства Владимира Путина и оставшуюся почти незамеченной новости о продлении антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

Впрочем, политические факторы ещё могут сыграть свою роль в паре доллар/рубль. Речь, прежде всего, идёт о саммите G20 в Осаке, где ожидаются важные встречи на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа - и президентом России Владимиром Путиным с председателем Китая Си Цзиньпином.