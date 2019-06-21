МОЛНИЯ: Путин запретил россиянам летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан нашей страны с территории России в Грузии.

Как передаёт пресс-служба Кремля, соответствующий документ, подписанный 21 июня, принят для обеспечения национальной безопасности РФ, защиты российских граждан от преступных и иных противоправных действий. При этом запрет начинает действовать с 8 июля 2019 года. Кроме того, российским туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туров в Грузию.

Помимо этого, Путин поручил правительству обеспечить возвращение на Россию всех граждан РФ, находящихся на территории Грузии.