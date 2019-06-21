МВД предлагает расширить полномочия инспекторов ГАИ

В МВД РФ предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся расширения полномочий инспекторов ГАИ.

В частности, предлагается дать полномочия инспекторам без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя водителя транспортного средства к месту медицинского освидетельствования. Напомним, в настоящее время решение о лишении прав может принято лишь суд. Также предлагается существенно сократить количество составов дорожных правонарушений и оставить только «наиболее опасные», пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на Дмитрия Газизова – руководителя административно-правового управления договорно-правового департамента ведомства, необходимо законодательно отказаться от практики назначения административных арестов, поскольку в стране не хватает мест для содержания арестованных.

Помимо этого, Газизов предлагает ввести для юридических лиц так называемые оборотные штрафы, которые бы пришли на смену фиксированным взысканиям. По его мнению, реализация последней инициативы позволит значительно повысить размер платежей.