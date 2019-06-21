«Они неадекватны»: Володин осудил действия властей Грузии

Действия руководства Грузии при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий, заявил председатель Госдумы РФ

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – осудил действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По его мнению, они противоречат нормам проведения международных мероприятий, передаёт РИА Новости.

«Хочу напомнить, что место проведения и организация сессии МАП были заранее согласованы грузинской стороной, - напомнил председатель Госдумы. – И Грузия, как страна-организатор, ответственна как за проведение такого важного международного форума, так и за безопасность её участников».

Крое того, Володин подчеркнул, что власти Грузии не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз со стороны грузинских радикалов.

При этом он убеждён, что акция радикальных сил направлена не только против представителей РФ, но против и всех стран, а их 25, которые входят в МАП.

Спикер Госдумы также добавил, что последовавшие после нападения на делегацию РФ заявления властей Грузии вызывают сомнения относительно их адекватности и дальнейшей способности быть ответственным международным партнером.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия на представителя российской делегации Сергея Гаврилова напала группа хулиганов, которая прорвалась в здание парламента Грузии, где проходила утренняя сессия МАП. Радикально настроенные молодые люди облили Гаврилова водой и пытались отобрать у него документы.