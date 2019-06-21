Особенности оформления полиса ОСАГО

В российском законодательстве отсутствует прямое требование о необходимости его наличия на руках, однако во избежание проблем в общении с работниками ГИБДД желательно его распечатать и поместить в бардачок.

На этом документе не будет ни подписи автовладельца, ни печати страховой фирмы. Хотя автовладелец может поставить свою подпись на распечатанный полис, однако при ее отсутствии данный документ не станет менее актуальным.

В январе в Центральный банк Российской Федерации поступили первые жалобы касательно оформления Е-ОСАГО, которые вызваны заполнением значительного количества полей. Когда полис ОСАГО оформляется в бумажном виде, эту работу выполняет сотрудник страховой фирмы, тогда как при самостоятельном оформлении весьма легко сделать ошибку. Необходимо выполнять тщательную проверку всех внесенных сведений. В особенности это относится к сведениям о водителях, которые допущены к управлению транспортным средством.

Другие жалобы вызваны техническими проблемами при оформлении ОСАГО через интернет и недоступностью данной услуги на вебсайтах страховых компаний.

При оформлении полиса ОСАГО онлайн первым делом надо определиться с тем, в какой страховой компании его приобретать. Перечень фирм, предоставляющих услуги ОСАГО, содержится на вебсайте Российского союза автостраховщиков. С начала текущего года возможность оформить Е-ОСАГО является обязательной для всех страховщиков, оказывающих услуги на рынке «автогражданки». Компании, не выполняющие данное условие, подвергаются штрафным санкциям.

Затем нужно зарегистрироваться на вебсйте выбранной страховой фирмы. Для этого надо указать свой номер телефона либо e-mail в форме на вебсайте или авторизоваться через портал государственных услуг.

Чтобы получить Е-ОСАГО, страховая фирма предложит заполнить форму, в которой указаны сведения о владельце авто и страхователе, информация о самом транспортном средстве, а также о водителях, которые будут осуществлять управление им.

Затем пользователю предоставляется расчет стоимости полиса ОСАГО. После его оплаты любым подходящим способом страховой полис приходит на почтовый адрес, указанный при регистрации. ЦБР настаивает на том, что продолжительность заключения договора при использовании процедуры его оформления через интернет должна составлять не более тридцати минут.