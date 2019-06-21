Помпео пригрозил Турции «всеми вариантами санкций» из-за российского С-400

Из-за соглашения между Анкарой и Москвой о поставках С-400 к Турции могут быть применены какие угодно санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подтвердил, что в настоящее время рассматриваются все возможные варианты введения ограничительных мер для Турции из-за данного соглашения о поставках С-400. О намерениях американской стороны сообщает помощник по военно-политическим вопросам Помпео Кларк Купер.

«Госсекретарь Помпео рассматривает в полном объёме и глубине, что может быть применено в качестве санкций к Турции в ответ на покупку С-400», – сообщил Купер.

Напомним, Анкара подписала с Москвой соглашение о покупке партии комплексов С-400. В ответ на это США даже предлагали Турции компенсацию в случае отказа от контракта, в противном случае турецкая сторона может быть исключена из программы по разработке самолетов F-35.

Однако, по заявлению турецкого лидера Эрдогана, власти Турции не верят, что США пойдут на какие-либо радикальные меры, поскольку Анкара является союзником Америки по НАТО.