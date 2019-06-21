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Российские ученые успешно испытали уникальное медицинское устройство

Москва, 21.06.2019
  • Российские ученые успешно испытали уникальное медицинское устройство

gipermed.info

Российские ученые испытывают уникальное устройство для быстрого заживления ран, воздействующее на организм посредством двухатомного оксида азота (NO), который позволяет организму отдохнуть, восстановить силы и продолжить регенерацию тканей.

Данный прибор – разработка российских ученых, был создан давно, однако, у прибора имелся ряд недоработок, над которыми и продолжалась работа. А именно, газ с содержанием оксида азота чересчур перегревался, что приводило не только к желаемому эффекту – заживлению ран, но и к повреждению некоторых соседних тканей.

Специалистам за год удалось решить данную проблему, снизив температуру газа с 60 градусов до показателей окружающей среды, что является безвредным для здоровья человека. В этих целях российские ученые пробовали разные сочетания веществ и видов газов, содержащих NO. Новые испытания подтвердили, что проблема устранена. Также удалось установить прямую взаимосвязь между скорости заживления ран от содержания оксида азота в газе и скорости потока, воздействующего на пораженные ткани.

По сообщению РАН, данное ученых из России станет настоящим прорывом в области заживления ран и вспомогательному лечению тяжелых воспалительных заболеваний.

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