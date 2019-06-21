Российские ученые успешно испытали уникальное медицинское устройство

Российские ученые испытывают уникальное устройство для быстрого заживления ран, воздействующее на организм посредством двухатомного оксида азота (NO), который позволяет организму отдохнуть, восстановить силы и продолжить регенерацию тканей.

Данный прибор – разработка российских ученых, был создан давно, однако, у прибора имелся ряд недоработок, над которыми и продолжалась работа. А именно, газ с содержанием оксида азота чересчур перегревался, что приводило не только к желаемому эффекту – заживлению ран, но и к повреждению некоторых соседних тканей.

Специалистам за год удалось решить данную проблему, снизив температуру газа с 60 градусов до показателей окружающей среды, что является безвредным для здоровья человека. В этих целях российские ученые пробовали разные сочетания веществ и видов газов, содержащих NO. Новые испытания подтвердили, что проблема устранена. Также удалось установить прямую взаимосвязь между скорости заживления ран от содержания оксида азота в газе и скорости потока, воздействующего на пораженные ткани.

По сообщению РАН, данное ученых из России станет настоящим прорывом в области заживления ран и вспомогательному лечению тяжелых воспалительных заболеваний.