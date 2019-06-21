Рубль резко подорожал

Доллар смягчился

По итогам торгов в четверг, 20 июня 2019 года курс доллара опустился ниже 63 рублей, до 62,97 рубля за доллар. Снижение во второй половине дня достигало 1,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. Это произошло впервые с 1 августа 2018 года. Не менее впечатляющим был и рост по отношению к евро — последний опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года. Курс доллара расчетами «завтра» к 20.10 мск снижался на 85 копеек — до 62,94 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 71,06 рубля.

Впрочем, утро пятницы курс рубля начал с закономерной коррекции. На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 23 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 28 копеек и составил 63,17 рубля, а евро подорожал до 71,31 рубля (плюс 28 копеек).

Во многом рост рубля связан с риторикой американского и европейского регуляторов, рассказывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Глава ЕЦБ Марио Драги допустил снижение процентной ставки и возобновление программы количественного смягчения, если не будет наблюдаться ускорение инфляции и темпов роста экономики еврозоны. Учитывая, что в мае инфляция еврозоны опустилась до минимального за год уровня в 1,2% в расчете на год, а темпы роста ВВП еврозоны два квартала подряд держатся на минимуме с 2015 года, вероятность смягчения монетарной политики растет.

Схожая ситуация и в США: ФРС заявила, что для поддержки экономики готова приступить к смягчению денежно-кредитной политики, продолжает эксперт. Участники рынка закладывают 100%-ную вероятность снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании в июне и еще с 80%-ной вероятностью на аналогичную величину в сентябре.

Все указанные события приведут к снижению доходности по облигациям. В связи с этим инвесторы будут искать более доходные инструменты, прежде всего, в развивающихся странах — в частности, в России. В случае сохранения положительной конъюнктуры на развивающихся рынках рубль может подойти к отметке 70 руб. за евро, прогнозирует Денис Иконников. Однако дальнейшее укрепление рубля ограничено слабым ростом цен на нефть.

55 — это не шутка

Курс доллара и евро к рублю РФ с начала года остаются в понижающемся тренде, напоминает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс». Под влиянием повышения ставок ФРС ликвидность, сформированная в ходе проведенных в ЕС и США так называемых «количественных ослаблений», постепенно поступает на финансовый рынок и формирует спрос. Это позитивно для курса рубля с точки зрения среднесрочного периода. Однако, для российской валюты есть внутренние ограничители роста.

Есть риски в банковской системе, есть риски ускорения инфляции, есть риски, связанные с недавним повышением налогов, которое представляется несвоевременным, учитывая спад в экономике. Тем не менее, прогнозирует аналитик, в рамках текущего тренда курса рубля, наиболее вероятный диапазон значений котировок USD/RUB и EUR/RUB на середину первой декады июля составляет 62,85 - 64,05 руб. за доллар США и 70,35 – 71,95 рубля за евро. Эти диапазоны отражают предпочтительные шансы укрепления российской валюты.

С точки зрения среднесрочного периода, в ИК «Фридом Финанс» ожидают реализации сценария указанного в ответе на первый вопрос, то есть укрепления курса рубля. Сильной поддержкой для USD/RUB являются уровни 55 руб. и 50 руб. за USD.

Значительные риски для прогноза связаны с политикой российских регуляторов. Отсутствие мер по докапитализации банков, ремонетизации экономики, ужесточение налогового режима, пенсионная реформа представляются факторами, замедляющими российский экономический рост, оказывающими итоговое повышающее давление на процентные ставки и инфляцию и, таким образом, способствующими ослаблению курса рубля на мировом рынке.