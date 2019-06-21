Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Москве группу экстремистов

Сотрудники ФСБ разоблачили группу исламистов, члены которой вели на территории Карачаево-Черкесии пропаганду идей радикального исламизма и вынашивали планы построить на Кавказе шариатское государство.

Согласно информации, ЦОС ФСБ РФ, в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии в республике, а также в Москве пресечена деятельность ячейки сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, передаёт РИА Новости.

В настоящее время известно о задержании 12 членов экстремистской организации, один из них – в Москве. Все они являются жителями Карачаево-Черкесии. В ходе следственных действий в их домовладениях обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, а также флэшки, компакт-диски с видеороликами террористического характера и большое количество экстремистской религиозной литературы.

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» решением Верховного суда РФ в 2010 году признана экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.