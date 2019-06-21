Стабилизаторы напряжения: виды и особенности

Существует множество моделей этих устройств, и для выбора наиболее подходящей среди них необходимо принимать во внимание особенности каждой модели.

Стабилизаторы напряжения представляют собой устройства, выравнивающие этот показатель до стандартных значений и устраняющие высокочастотные помехи. Они делятся на два класса: накапливающие и корректирующие. Первый класс стабилизаторов сейчас не применяется из-за громоздкости. В прежние времена они применялись в производственной сфере, но не в бытовых условиях. Этот класс включает в себя устройства, функционирующие за счет накопления электроэнергии в емкости и последующего получения от нее электротока с требуемыми характеристиками. По такому же принципу функционируют источники бесперебойного питания.

Устройства второго класса обычно оснащены блоком управления, который реагирует на перепады напряжения и подключает соответствующую ситуации обмотку трансформатора. Они нашли повсеместное применение в бытовых условиях.

При покупке стабилизатора напряжения нужно обратить внимание на следующие особенности: