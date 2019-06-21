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Стабилизаторы напряжения: виды и особенности

Москва, 21.06.2019
Для предотвращения поломки домашних электроприборов вследствие скачков напряжения в электросети широко используются стабилизаторы напряжения.
#PressRelease

Существует множество моделей этих устройств, и для выбора наиболее подходящей среди них необходимо принимать во внимание особенности каждой модели.

Стабилизаторы напряжения представляют собой устройства, выравнивающие этот показатель до стандартных значений и устраняющие высокочастотные помехи. Они делятся на два класса: накапливающие и корректирующие. Первый класс стабилизаторов сейчас не применяется из-за громоздкости. В прежние времена они применялись в производственной сфере, но не в бытовых условиях. Этот класс включает в себя устройства, функционирующие за счет накопления электроэнергии в емкости и последующего получения от нее электротока с требуемыми характеристиками. По такому же принципу функционируют источники бесперебойного питания.

Устройства второго класса обычно оснащены блоком управления, который реагирует на перепады напряжения и подключает соответствующую ситуации обмотку трансформатора. Они нашли повсеместное применение в бытовых условиях.

При покупке стабилизатора напряжения нужно обратить внимание на следующие особенности:

  • Точность функционирования, выходное и входное напряжение. Предпочтение желательно отдать самому низкому показателю точности устройства от 1% до 3% с напряжением двести двадцать вольт.
  • Способ установки. Для одних моделей предусмотрен настенный монтаж, для других – вертикальный или горизонтальный.
  • Мощность стабилизатора напряжения. Она определяется не только мощностью подключаемого электроприбора, но и определенным резервом, величина которого для всей квартиры должна составлять около 30%.
  • Быстродействие (скорость реагирования на перепады напряжения).
  • Количество фаз электросети (одна фаза или три фазы).
  • Наличие защиты и ее особенности. Дорогие модели стабилизаторов обычно оснащаются защитными системами, предохраняющими их от резких колебаний напряжения, коротких замыканий и др.
  • Стоимость. Специалисты не советуют приобретать дешевые китайские поделки. Качественный стабилизатор не может стоить дешево. Лучше купить прибор российского производства или европейскую модель.
  • Габариты прибора и его шумность при функционировании.
  • Продолжительность гарантийного срока. В случае выявления брака или возникновении неполадок в течение этого периода стабилизаторы можно бесплатно обменять на новые.
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